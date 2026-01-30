Ο Παναθηναϊκός έχει στρέψει ξεκάθαρα το ενδιαφέρον του στο μεταγραφικό παζάρι, με βασική προτεραιότητα την ενίσχυση σε δύο κομβικές θέσεις. Αφενός αναζητείται αριστερός μπακ που θα πλαισιώσει τον Γιώργο Κυριακόπουλο, καθώς ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς δεν βρίσκεται πλέον στα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ, και αφετέρου εξετάζονται λύσεις για τον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ, στο προσκήνιο έχει έρθει το όνομα του Ιβς Μπισουμά. Ο 29χρονος διεθνής χαφ του Μάλι, που ανήκει στην Τότεναμ, φέρεται να έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των «πρασίνων», τη στιγμή που η αγγλική ομάδα είναι διατεθειμένη να προχωρήσει στην παραχώρησή του. Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και η Τότεναμ επιθυμεί να τον παραχωρήσει νωρίτερα, ώστε να εξασφαλίσει οικονομικό όφελος.

Ο Μπισουμά δεν έχει ενεργό ρόλο τη φετινή σεζόν, μετρώντας μόλις δύο συμμετοχές στην Premier League, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια αποχώρησής του. Στο παρελθόν αγωνίστηκε στη Λιλ και την Μπράιτον, πριν μετακομίσει στο Λονδίνο το καλοκαίρι του 2022, όταν η Τότεναμ δαπάνησε περίπου 29 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του.

Σήμερα η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 15 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το Transfermarkt, ενώ για την περίπτωσή του έχουν δείξει ενδιαφέρον και άλλοι σύλλογοι, όπως η Γαλατασαράι και η Σαρλότ από το MLS.