Ο Σαντιάγο Έσε εξελίσσεται σε ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του μεταγραφικού ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ο Αργεντινός χαφ, που αποτελεί σταθερά τον παίκτη-κλειδί στη μεσαία γραμμή των «Ερυθρόλευκων», υπέγραψε με το γκολ του στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα» μια νίκη τεράστιας σημασίας, αλλά παράλληλα έστειλε ακόμη ένα μήνυμα προς τους ευρωπαϊκούς συλλόγους που τον παρακολουθούν στενά.

Η εικόνα του στο παιχνίδι με τον Άγιαξ ήταν πλήρης: κυριαρχικός ανασταλτικά, με εξαιρετικά ποσοστά στις μεταβιβάσεις και με την ικανότητα να «διαβάζει» κάθε φάση στον άξονα. Το γκολ με κεφαλιά στο 86’ ήρθε να προσθέσει ένα ακόμη στοιχείο στο προφίλ του, αυτό του μέσου που μπορεί να δώσει λύσεις και στο επιθετικό τρίτο. Δεν είναι τυχαίο πως κάθε του γκολ συνοδεύεται από αγωνιστική και αγοραστική άνοδο: Conference League το 2024, Europa League το 2025 και πλέον Champions League.

Το ενδιαφέρον από το εξωτερικό αυξάνεται διαρκώς. Μετά τη Νιούκαστλ και την Ατλέτικο Μαδρίτης, στο «κάδρο» έχουν μπει και γερμανικές ομάδες όπως η Λεβερκούζεν και η Στουτγκάρδη, που αξιολογούν την περίπτωσή του ενόψει καλοκαιριού. Στον Ολυμπιακό γνωρίζουν πως ο Έσε αποτελεί περιουσιακό στοιχείο πρώτης γραμμής και μόνο μια πρόταση άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ θα μπορούσε να ανοίξει σοβαρά συζήτηση για παραχώρησή του. Μέχρι τότε, ο Αργεντινός συνεχίζει να ανεβάζει τις μετοχές του εντός και εκτός γηπέδου.