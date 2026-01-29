Ο Παναθηναϊκός απογοήτευσε στο ματς με τον Ατρόμητο, παίρνοντας απλώς έναν βαθμό (0-0). Δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το «στραβοπάτημα» του Λεβαδειακού στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και παρέμεινε στο -9 από τους Βοιωτούς, έχοντας μεν ματς λιγότερο, αλλά βλέποντας τη μάχη για την τετράδα να δυσκολεύει αισθητά, με εννέα αγωνιστικές να απομένουν. Την Κυριακή υποδέχεται την Κηφισιά στη Λεωφόρο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το «τριφύλλι» απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Φερεντσβάρος την προηγούμενη εβδομάδα, χάρη στο γκολ του Ζαρουρί στο 86’, αποτέλεσμα που του εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Έφτασε τους 11 βαθμούς και διατηρεί μόνο θεωρητικές πιθανότητες για είσοδο στην πρώτη οκτάδα, με στόχο πλέον το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Με σημαντικές απουσίες απόψε (22.00) ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Ρόμα. Τιμωρημένος ο Σφιντέρσκι, σταθερά εκτός ο Ντέσερς (και εκτός λίστας), με μοναδική επιλογή στην κορυφή τον Πάντοβτις. Στα «πιτς» παραμένει ο βασικός χαφ Τσιριβέγια, νέο πρόβλημα προέκυψε με τον Πελίστρι, ενώ εκτός συνεχίζουν οι Καλάμπρια και Τζούρισιτς. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας βρίσκονται οι Τεττέη, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάβες, Αντίνο, όπως και οι Μπόκος, Γέντβαϊ και Μαντσίνι. Στο όριο καρτών οι Τουμπά και Μπακασέτας. Ο Ράφα Μπενίτεθ συμπεριέλαβε στην αποστολή του αγώνα με την Ρόμα για πρώτη φορά τους νεαρούς Νεκτάριο Καλοσκάμη, Άγγελο Βύντρα και Ιάσωνα Σκαρλατίδη.

Η Ρόμα κυριάρχησε απέναντι στη Μίλαν, όμως δεν κατάφερε να πάρει κάτι παραπάνω από την ισοπαλία. Παρά την απώλεια, κέρδισε μία θέση στη βαθμολογία, καθώς η ήττα της Νάπολι από τη Γιουβέντους την έφερε στην 3η θέση, υπερτερώντας στην ισοβαθμία. Βρίσκεται στο -4 από τη Μίλαν και στο -9 από την πρωτοπόρο Ίντερ, με επόμενο παιχνίδι αυτό κόντρα στην Ουντινέζε τη Δευτέρα.

Στο Europa League, επικράτησε 2-0 της Στουτγκάρδης στο «Ολίμπικο», και έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρώτη οκτάδα, ανεβαίνοντας στην 6η θέση με 15 βαθμούς. Με νίκη εξασφαλίζει απευθείας την παρουσία της στους «16», ανεξαρτήτως άλλων αποτελεσμάτων, ενώ ο βαθμός μπορεί επίσης να αποδειχθεί αρκετός υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι νεοαποκτηθέντες Μάλεν και Βαζ, όπως και οι εκτός λίστας Μπαλντάντσι και Βάσκεζ. Τραυματίες παραμένουν οι Ντόβμπικ, Χερμόζο και Γκολίνι, ενώ προστέθηκαν οι Κονέ και Ελ Σαράουι.

Στο όριο καρτών βρίσκονται οι Μαντσίνι και Εντικά και ενδέχεται να προφυλαχθούν. Στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται ο Φέργκιουσον, ενώ ο Ντιμπάλα δύσκολα θα ξεκινήσει βασικός για λόγους διαχείρισης.