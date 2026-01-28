Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Πέμπτη (29/1) τη Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague και ο Εβάν Φουρνιέ με ανάρτησή του στα social media καλεί τον κόσμο να κατακλύσει τις εξέδρες του ΣΕΦ.

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, μετρούν τέσσερις συνεχόμενες νίκες και είναι στο 15-8, με τους Καταλανούς, από την άλλη πλευρά, να είναι στο 16-8.

Πρόκειται, με λίγα λόγια, για ένα ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες που στοχεύουν στις πρώτες θέσεις και ο Γάλλος σταρ με ανάρτησή του στα social media κάλεσε τον κόσμο μαζικά στο ΣΕΦ. Επιθυμία που θα γίνει πραγματικότητα καθώς η ΚΑΕ έχει ανακοινώσει πως τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί.

«Θα σας χρειαστούμε όλους για να κουνήσετε για τα καλά το ΣΕΦ αύριο», έγραψε ο Φουρνιέ, ο οποίος είναι πολύ ανεβασμένος στα τελευταία παιχνίδια, αναλαμβάνοντας και τη δημιουργία παιχνιδιού και όχι μόνο την εκτέλεση.