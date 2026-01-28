Τα προβλήματα και οι αλλαγές στο ρόστερ έχουν οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στο να έχει μόνο 16 παίκτες που μπορούν σίγουρα να παίξουν κόντρα στην Ρόμα.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Ρόμα την Πέμπτη (29/01 – 22:00) για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι «πράσινοι» έχουν εξασφαλίσει την συμμετοχή τους στην 24αδα και άρα στη νοκ άουτ (Play Offs) φάση της διοργάνωσης, ωστόσο το αποτέλεσμα αυτού του αγώνα θα καθορίσει τη θέση στην οποία θα τερματίσουν και άρα τον αντίπαλο που θα έχουν στον επόμενο γύρο.

Ο Παναθηναϊκός ωστόσο αντιμετωπίζει αρκετά αγωνιστικά προβλήματα, σε βαθμό που είναι πιθανό να κατέβει με 16 «μάχιμους» ποδοσφαιριστές κόντρα στους Ρωμαίους. Από τους 24 παίκτες της λίστας ήταν αποχωρήσεις, αφού οι Ντραγκόφσκι, Τετέ, Μπρέγκου και Φικάι, που παραχωρήθηκαν, ήταν μέλη αυτής και έτσι έπεσε ο αριθμός των διαθέσιμων παικτών στους 20.

Οι Τεττέη, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάβες και Αντίνο δεν θα μπορούν να βοηθήσουν καθώς δεν είναι δυνατόν να αγωνιστούν. Ακολούθως είναι εκείνοι που δεν μπήκαν ποτέ στην λίστα και έτσι δεν μπορούν να τεθούν στην διάθεση του Ισπανού τεχνικού, δηλαδή οι Ντέσερς (έγινε αλλαγή με Πάντοβιτς και είναι και τραυματίας), Μαντσίνι, Γεντβάι και Βιλένα. Εκτός είναι και ο Μπόκος, που δεν έχει και το ένα από τα δύο κριτήρια της λίστας Β’ για να μπορούσε να μπει μέσω αυτής, όπως συνέβη πχ με τον Κάτρη.

Εκτός θα είναι και οι Τσιριβέγια και Σφιντέρσκι. Ο πρώτος τέθηκε εκτός για 1,5 μήνα με τραυματισμό και ο 2ος έχει συμπληρώσει κάρτες. Προβλήματα έχουν και οι Τζούρισιτς – Πελίστρι ενώ ελπίδα να είναι ΟΚ υπάρχει για τον Καλάμπρια.

Οι παίκτες που θα είναι διαθέσιμοι για τον Ράφα Μπενίτεθ:

Τερματοφύλακες: Λαφόν και Κότσαρης

Στόπερ: Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν και Ίνγκασον

Ακραίοι μπακ: Μλαντένοβιτς*, Κώτσιρας και Κυριακόπουλος

Χαφ: Σιώπης, Σάντσες, Μπακασέτας, Τσέριν και Ταμπόρδα

Εξτρέμ: Ζαρουρί

Επιθετικοί: Πάντοβιτς

Λίστα Β’: Γείτονας, Λάβδας, Σκαρλατίδης, Τερζής και Κάτρης