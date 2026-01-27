Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν υπήρξε ποτέ τόσο αμφίβολο. Και αυτή τη φορά το πρόβλημα δεν αφορά την αγωνιστική διάσταση ούτε καν την Ιταλία, η οποία, όπως είναι γνωστό, θα διεκδικήσει την πρόκρισή της μέσω των play offs στα τέλη Μαρτίου. Το ζήτημα είναι ξεκάθαρα πολιτικό.

Όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες φέρονται να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί στη Βόρεια Αμερική, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οργή στη Δανία – Αντιδράσεις και στη Σουηδία

Επικεφαλής των αντιδράσεων η Δανία. Οι συνεχείς διεκδικήσεις του Ντόναλντ Τραμπ επί της Γροιλανδίας – εδάφους που ανήκει στο δανικό στέμμα – έχουν προκαλέσει έντονη αγανάκτηση στη χώρα. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της ιστοσελίδας BT, το 90% των Δανών δηλώνει υπέρ ενός ενδεχόμενου μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το θέμα έχει επεκταθεί και στη γειτονική Σουηδία, όπου εδώ και καιρό σημαντικό μέρος των καταναλωτών αποφεύγει προϊόντα «Made in USA», ως αντίδραση στους δασμούς, αλλά και στην ασαφή στάση του Τραμπ απέναντι στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας.

Παρέμβαση και από τη Γερμανία

Στη Γερμανία, τη συζήτηση άνοιξε ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (DFB), Όκε Γκέτλιχ, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Σαν Πάουλι. Μιλώντας στην «Hamburger Morgenpost», αναρωτήθηκε δημόσια αν «έχει φτάσει η στιγμή να σκεφτούμε σοβαρά κάποια δυναμική ενέργεια».

Η τοποθέτησή του συνδέεται με πρωτοβουλία των οπαδών της Σαν Πάουλι, οι οποίοι κάλεσαν τη FIFA να αναγνωρίσει – έπειτα από χρόνια – την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γροιλανδίας. Ένα συμβολικό βήμα, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «διπλωματικό μοχλό» απέναντι στις αμερικανικές αξιώσεις. Η πρόταση βρήκε υποστήριξη από πολιτικούς της CDU, ωστόσο απορρίφθηκε από τον πρόεδρο της DFB, Μπερντ Νόιεντορφ.

Ζήτημα ασφάλειας και περιορισμοί εισόδου στις ΗΠΑ

Πέρα από το πολιτικό σκέλος, σοβαρές ανησυχίες υπάρχουν και για θέματα ασφάλειας. Τις τελευταίες ημέρες, εικόνες από τη Μινεάπολη με την παρουσία περίπου 3.000 πρακτόρων της ICE, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης κατά της παράτυπης μετανάστευσης που διέταξε ο Τραμπ, έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό.

Παράλληλα, παραμένει ασαφές πώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ θα διαχειριστεί το τεράστιο κύμα φιλάθλων από όλο τον κόσμο. Το τελευταίο διάστημα, η Ουάσινγκτον έχει αναστείλει ή αρνηθεί την έκδοση τουριστικών θεωρήσεων σε πολίτες αρκετών χωρών, ακόμη και σε ορισμένες που έχουν ήδη προκριθεί στο Μουντιάλ, όπως το Ιράν.

Ανοιχτό παραμένει και το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη το «FIFA Pass» που έχει προτείνει ο Τζάνι Ινφαντίνο, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος φιλάθλων ανεξαρτήτως διαβατηρίου, αρκεί να διαθέτουν εισιτήριο.