Μια ακόμη αναποδιά ήρθε για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο τραυματισμός του Πέδρο Τσιριβέγια στον αγώνα με τον Ατρόμητο την Κυριακή (25/01) αποδείχθηκε σοβαρός. Ο Ισπανός μέσος δεν ξεκίνησε βασικός για προληπτικούς λόγους, καθώς ήταν επιβαρυμένος από τα συνεχόμενα παιχνίδια, ωστόσο ο Ράφα Μπενίτεθ χρειάστηκε να τον χρησιμοποιήσει στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, βλέποντας την εικόνα της ομάδας να μην είναι ικανοποιητική.

Στο 81ο λεπτό, όμως, ο Τσιριβέγια ένιωσε έντονη ενόχληση στον γαστροκνήμιο, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να γίνει αναγκαστική αλλαγή. Την επόμενη ημέρα υποβλήθηκε σε μαγνητική για να εκτιμηθεί το μέγεθος του προβλήματος, το οποίο αποδείχθηκε σημαντικό.

Συγκεκριμένα, υπέστη θλάση στο γαστροκνήμιο του δεξιού ποδιού, που θα τον κρατήσει εκτός για περίπου 1,5 μήνα. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει πιθανότατα όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια της κανονικής διάρκειας της σεζόν, τη νοκ άουτ φάση του Europa League, καθώς και τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Τα παιχνίδια που θα χάσει πιθανότατα ο Πέδρο Τσιριβέγια

(29/01) Παναθηναϊκός – Ρόμα Europa League

(01/02) Παναθηναϊκός – Κηφισιά Superleague

(04/02) Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Κύπελλο

(08/02) Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Superleague

(11/02) ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Κύπελλο

(15/02) Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Superleague

(19/02) 1o ματς νοκ άουτ φάσης Europa League

(22/02) ΟΦΗ – Παναθηναϊκός Superleague

(26/02) 2o ματς νοκ άουτ φάσης Europa League

(01/03) Παναθηναϊκός – Άρης Superleague

(08/03) Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός Superleague

(12/03) 1ο ματς φάσης «16» Europa League (εφόσον προκριθεί)

(15/03) Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός Superleague

(19/03) 2ο ματς φάσης «16» Europa League (εφόσον προκριθεί)

(22/03) Αστέρας Aktor – Παναθηναϊκός Superleague