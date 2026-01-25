Με γκολάρα του Κωστή στο 93′ ο Λεβαδειακός πήρε ισοπαλία 2-2 κόντρα στον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και έκανε ακόμη ένα βήμα για την εξασφάλιση της 4ης θέσης και την έξοδο στην Ευρώπη.

Ο αγώνας άρχισε με τους «κίτρινους» να έχουν κατοχή μπάλας και να ελέγχουν την κατάσταση, υπό την έννοια πως δεν ένιωθαν τον παραμικρό κίνδυνο. Το αρνητικό, βέβαια, ήταν πως δεν μπορούσαν να απειλήσουν ούτε αυτοί, με το πρώτο 25λεπτο του παιχνιδιού να φεύγει χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη φάση.

Αμέσως μετά, όμως, στο 29′, ήρθε το γκολ για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ. Μετά την εκτέλεση κόρνερ ο Σούντμπεργκ έκανε την κεφαλιά, ο Λοντίγκιν απέκρουσε και ο Μορόν στην επαναφορά βρήκε τον τρόπο για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Σκορ που έμεινε ως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου καθώς οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούσαν να αντιδράσουν.

Με την έναρξη της επανάληψης, όμως, αντέδρασαν… Στην πρώτη επίθεση ο Όζμπολτ με ωραίο πλασέ, μετά την πάσα του Μπάλτσι, έκανε το 1-1 και έδωσε νέο ενδιαφέρον στον αγώνα. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου πατούσε καλύτερα και έβρισκε χώρους, οι Θεσσαλονικείς όμως ήταν αυτοί που βρήκαν τον τρόπο για να προηγηθούν ξανά. Και το έκαναν με εντυπωσιακό τρόπο.

Στο 63′ ο Ράτσιτς με υπέροχο σουτ έστειλε τη μπάλα στο παραθυράκι της εστίας του Λοντίγκιν για το 2-1, με τον Άρη να έχει διπλή ευκαιρία στο 77′ με Μόντσου και Μορόν για το τρίτο γκολ, με το οποίο θα «κλείδωναν» τη νίκη. Δεν το έκαναν όμως και το πλήρωσαν στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Στο 93′ ο Χόνγκλα έκανε λάθος, ο Λεβαδειακός βγήκε μπροστά και ο Κωστή με πολύ ωραία ενέργεια πρόλαβε τρεις παίκτες και απέφυγε και τον Αθανασιάδη γράφοντας το 2-2 μέσα σε έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς των γηπεδούχων.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Τεχέρο, Μόντσου Χόνγκλα, Ράτσιτς (92′ Νινγκ), Μισεουί (77’ Ντούντου), Πέρεθ (92′ Γιαννιώτας), Μορόν.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας (69’ Μανθάτης), Μάγκνουσον, Βήχος, Κοστή, Τσοκάι (84’ Λαμαράνα), Γκούμας (46’ Συμελίδης), Μπάλτσι (69’ Λαγιούς), Παλάσιος (84’ Πεντρόσο), Όζμπολτ.