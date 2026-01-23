Ο Ματίας Λεσόρ τοποθετήθηκε δημόσια μέσω ανάρτησης στο X, βάζοντας τέλος στα σενάρια που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα και τον ήθελαν να επιστρέφει σύντομα στις προπονήσεις. Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος από τις αναφορές περί συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, διαψεύδοντάς τες κατηγορηματικά.

Με σαφή και αιχμηρό τρόπο, ο Λεσόρ τόνισε ότι κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει ημερομηνία επιστροφής του στην αγωνιστική δράση, ζητώντας παράλληλα να σταματήσει η παραπληροφόρηση γύρω από την κατάστασή του.

«Σταματήστε να λέτε ψέματα στον κόσμο και σταματήστε να τραβάτε την προσοχή στην υπόθεσή μου. Το μόνο που θέλω είναι να κάνω την αποθεραπεία μου ήρεμα και να επιστρέψω στο μπάσκετ. Μια και καλή: όποιος δίνει ημερομηνία για την επιστροφή μου λέει ψέματα! Κανένας γιατρός, κανένας δημοσιογράφος, κανένας προπονητής, κανένας γυμναστής, ούτε καν εγώ, δεν μπορεί να δώσει ακριβή ημερομηνία για το πότε θα επιστρέψω», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λεσόρ αγωνίστηκε τελευταία φορά στο περσινό Final Four της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι, όπου συμμετείχε για 17 λεπτά στον μικρό τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό. Τον περασμένο Νοέμβριο, ο Γάλλος σέντερ πέρασε εκ νέου την πόρτα του χειρουργείου, υποβαλλόμενος σε επιτυχημένη αρθροσκοπική επέμβαση για την αποκατάσταση χόνδρινων βλαβών στην αριστερή ποδοκνημική.