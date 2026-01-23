Με την ισοπαλία που απέσπασε χθες εκτός έδρας απέναντι στη Φερεντσβάρος, ο Παναθηναϊκός «σφράγισε» την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Europa League. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στη θέση που θα καταλάβει στην τελική κατάταξη, αλλά και στον αντίπαλο που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Όλα θα ξεκαθαρίσουν την ερχόμενη Πέμπτη, όταν οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ, σε ένα ματς που θα κρίνει τις τελικές ισορροπίες στη βαθμολογία.

Οι πιθανές θέσεις του Παναθηναϊκού

Σύμφωνα με την ανάλυση του υπερυπολογιστή του Football Meets Data, το πιο πιθανό σενάριο θέλει το «τριφύλλι» να ολοκληρώνει τη φάση στη 20ή θέση με πιθανότητες 29,3%, ενώ να βρεθεί στη 19η θέση είναι στο 23,1 και στην 21η θέση στο 14,8%.

Οι πιθανοί αντίπαλοι

Σε ό,τι αφορά τις πιθανές διασταυρώσεις, το σενάριο ενός ελληνικού «εμφυλίου» με τον ΠΑΟΚ (8,4%) παραμένει ανοιχτό, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες τη δεδομένη στιγμή. Συνολικά, ο Παναθηναϊκός μπορεί να βρεθεί με μια από 18 διαφορετικές ομάδες, με τη Νότιγχαμ να είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα με τις περισσότερες πιθανότητες (16.2%), ενώ ακολουθεί η Φενέρ με 12.2%. Ακολουθούν Φερεντσβάρος, Πλζεν και Ερυθρός Αστέρας.