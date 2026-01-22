Η μεταγραφή του Χρήστου Μανδά στην Premier League βρίσκεται προ των πυλών, καθώς, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, Λάτσιο και Μπόρνμουθ έχουν καταλήξει σε πλήρη συμφωνία για την παραχώρησή του.

Ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας ετοιμάζεται να κάνει ένα σημαντικό άλμα στην καριέρα του, αφήνοντας τη Ρώμη για την Αγγλία, προκειμένου να φορέσει τη φανέλα των «κερασιών». Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών ολοκληρώθηκαν θετικά, με τις τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούσαν την οψιόν αγοράς να ξεπερνιούνται χωρίς να επηρεαστεί η έκβαση της υπόθεσης.

Ο 24χρονος πορτιέρε δεν συγκαταλεγόταν στα βασικά πλάνα του Μαουρίτσιο Σάρι και έτσι άνοιξε ο δρόμος για τον δανεισμό του έως το τέλος της σεζόν. Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Μπεν Τζέικομπς, η Μπόρνμουθ θα καταβάλει στη Λάτσιο το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ για τον δανεισμό του Μανδά, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.