Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τοποθετήθηκε για το μέλλον του στους Μπακς μετά τη δύσκολη νίκη επί των Χοκς. Το Μιλγουόκι επέστρεψε από το -23 και τελικά επικράτησε με 112-110, αποτέλεσμα που το διατηρεί κοντά στις θέσεις που οδηγούν στο Play-In της Ανατολής.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, ο οποίος συνεχίζει να αγωνίζεται με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, ήταν ο κορυφαίος σκόρερ των Μπακς, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 21 πόντους, 17 ριμπάουντ και 6 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στη μεγάλη ανατροπή.

Μετά το τέλος του αγώνα, ερωτήθηκε για το τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με την παραμονή του στο Μιλγουόκι, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κάποια οριστική απάντηση αυτή τη στιγμή. Αναφορικά με τις φήμες που θέλουν ομάδες να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, δήλωσε:

«Δεν είναι κάτι που μπορώ να ελέγξω. Δεν εξαρτάται από εμένα τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να κάνω τη δουλειά μου, να μπαίνω στο παρκέ, να παίζω και να προσπαθώ να κερδίζω αγώνες». Σε ερώτηση για το αν θα ολοκληρώσει τη σεζόν ως παίκτης των Μπακς, ήταν ειλικρινής: «Δεν ξέρω. Το βλέπω μέρα με τη μέρα».

Παράλληλα, ο Αντετοκούνμπο στάθηκε και στη 10η συμμετοχή του σε All-Star Game, κάνοντας έναν προσωπικό απολογισμό: «Αν έλεγες στον νεαρό εαυτό μου ότι θα έφτανα τις 10 συμμετοχές, δεν θα το πίστευα. Όταν πρωτοήρθα στο ΝΒΑ, οι άνθρωποι των Μπακς μού έδειξαν παίκτες όπως ο Πιρς και ο ΜακΓκρέιντι και μου είπαν ότι ήταν 10 φορές All-Star και ότι θα μπορούσα να γίνω κι εγώ».

Κλείνοντας, πρόσθεσε: «Ήταν ένας από τους στόχους μου ως παίκτης και είμαι πολύ χαρούμενος που τον πέτυχα. Ευχαριστώ τον Θεό που με κρατά πεινασμένο και με προστατεύει σε αυτό το ταξίδι. Είναι κάτι εκπληκτικό, αλλά δεν τελειώνει εδώ. Υπάρχουν κι άλλα μπροστά και ανυπομονώ για το επόμενο κεφάλαιο».