Ο Παναθηναϊκός διανύει περίοδο προβληματισμού, σε αντίθεση με τις υψηλές προσδοκίες που υπήρχαν πριν από την έναρξη της σεζόν. Βρίσκεται οριακά πάνω από τη ζώνη των play-in της EuroLeague με ρεκόρ 13-9, έχοντας γνωρίσει τρεις ήττες στα τέσσερα πιο πρόσφατα παιχνίδια του στη διοργάνωση. Ακόμη πιο ανησυχητικό στοιχείο αποτελεί η απώλεια της έδρας, καθώς έχει ήδη τέσσερις εντός έδρας ήττες.

Στην τελευταία αγωνιστική ηττήθηκε από την Μπάγερν στο Μόναχο με 85-78, σε ένα παιχνίδι που ακολούθησε τρεις διαδοχικές αναμετρήσεις στο σπίτι του. Σε αυτό το διάστημα επικράτησε της Βίρτους (84-71), αλλά λύγισε απέναντι σε Μιλάνο (74-87) και Ολυμπιακό (82-87). Η απουσία του Κέντρικ Ναν, τρίτου σκόρερ της EuroLeague με 19,4 πόντους ανά αγώνα, αποδείχθηκε καθοριστική στη Γερμανία. Παρότι οι «πράσινοι» είχαν το προβάδισμα στο τέλος της τρίτης περιόδου, κατέρρευσαν στο τελευταίο δεκάλεπτο (27-14), χωρίς απαντήσεις στον εξαιρετικό Αντρέας Ομπστ. Η δημόσια κριτική του Εργκίν Αταμάν δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε αγωνιστική βελτίωση. Σημαντική η απουσία του Ναν, εκτός και ο Μήτογλου, ενώ επιστρέφει ο Ρογκαβόπουλος.

Η Μπασκόνια ξεκίνησε τη σεζόν με ιδιαίτερα αρνητικό πρόσωπο, οδηγώντας αρκετούς στο να τη θεωρήσουν εκτός διεκδίκησης playoffs από νωρίς. Ωστόσο, το σύνολο του Πάολο Γκαλμπιάτι κατάφερε σταδιακά να ισορροπήσει, μετρώντας οκτώ νίκες στα τελευταία 15 παιχνίδια της EuroLeague. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ανοδική πορεία, προερχόμενη από δύο διαδοχικές επιτυχίες απέναντι σε Bιλερμπάν εντός (78-73) και Εφές εκτός έδρας (89-75).

Παράλληλα, παρουσιάζει βελτίωση και στο ισπανικό πρωτάθλημα. Παρόλα αυτά, τα προβλήματα τραυματισμών παραμένουν, με τον Μάρκους Χάουαρντ να απουσιάζει, την ώρα που βρισκόταν σε εξαιρετική κατάσταση.

Στον αντίποδα, ο Τρεντ Φόρεστ έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του, σκοράροντας διψήφια στους τρεις τελευταίους αγώνες και πετυχαίνοντας 17 πόντους στο μεγάλο διπλό επί της Εφές, όπου η Μπασκόνια κυριάρχησε στο τελευταίο δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 31-16. Εκτός ο Σεντεκέρσκις, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Χάουαρντ, Νόουελ και Ομορούγι.