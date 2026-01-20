Ο Ολυμπιακός δείχνει σταδιακά να επανέρχεται στον ρυθμό που έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, συνδυάζοντας πλέον εμφανίσεις και αποτελέσματα που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του κόσμου του. Εντός συνόρων δεν έχει αντίπαλο, μετρώντας 14 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, με πιο πρόσφατη εκείνη απέναντι στο Μαρούσι, όπου φάνηκε ξεκάθαρα η διαφορά ποιότητας και βάθους στο ρόστερ.

Στη EuroLeague, ωστόσο, η πορεία του ήταν λιγότερο σταθερή απ’ ό,τι μας έχει συνηθίσει. Μετά από 21 αγωνιστικές, οι 8 ήττες αποτελούν υψηλό αριθμό για τα δεδομένα των «ερυθρόλευκων», Παρ’ όλα αυτά, το εντυπωσιακό διπλό (66-104) στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτιζάν έδειξε ότι η ομάδα ανεβάζει στροφές και μπαίνει σε ανοδική τροχιά.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας, ωστόσο έχει και ματς λιγότερο. Το επόμενο διάστημα κρίνεται ιδιαίτερα καθοριστικό, καθώς ακολουθούν αναμετρήσεις με ομάδες που βρίσκονται χαμηλότερα στη βαθμολογία, όπου οι νίκες θεωρούνται απαραίτητες.

Ο Σάσα Βεζένκοφ συνεχίζει σε υψηλό επίπεδο και αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δίνει σημαντικές επιθετικές λύσεις. Εκτός δράσης ο Μόρις, αντίθετα ο Τζόουνς αναμένεται να πραγματοποιήσει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τους Πειραιώτες.

Έπειτα από έναν εξαιρετικό Δεκέμβριο, όπου η Μακάμπι Τελ Αβίβ είχε βρει ρυθμό και πλησίασε τη ζώνη των play-in, ακολούθησε ένα αρνητικό σερί που έκανε ιδιαίτερα δύσκολη τη διεκδίκηση της δεκάδας. Παρ’ όλα αυτά, στην τελευταία αγωνιστική κατάφερε να επικρατήσει της Ζαλγκίρις με 100-97, βάζοντας τέλος σε σερί τριών ηττών στη EuroLeague.

Η νίκη αυτή ήταν η ένατη της σεζόν, με την ομάδα να μετρά παράλληλα 13 ήττες, γεγονός που τη διατηρεί τρεις νίκες μακριά από τις θέσεις των play-in. Υπό αυτά τα δεδομένα, για να επιστρέψει δυναμικά στη διεκδίκηση της δεκάδας απαιτείται ένα νέο, παρατεταμένο διάστημα θετικών αποτελεσμάτων.

Η αγωνιστική πτώση των Ισραηλινών συνέπεσε με τον τραυματισμό στον ώμο του Λόνι Γουόκερ. Ωστόσο, το βασικό «αγκάθι» της Μακάμπι εξακολουθεί να είναι η άμυνα. Από την αρχή της σεζόν δεν έχει καταφέρει να τη σταθεροποιήσει, διαθέτοντας τη δεύτερη χειρότερη αμυντική επίδοση στη διοργάνωση. Εκτός πλάνων βρίσκονται οι Χάνκινς, Γουόκερ, Ντόουτιν Τζούνιορ και ΝτιΜπαρτολομέο.