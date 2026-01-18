Οπαδοί της Ρόμα και της Φιορεντίνα συναντήθηκαν στην εθνική οδό καθώς πήγαιναν σε Τορίνο και Μπολόνια αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν συμπλοκές και ζημιές σε πολλά αυτοκίνητα μέχρι να επέμβει η αστυνομία.

Η οπαδική βία είναι μία από τις… σταθερές στην Ιταλία εδώ και δεκαετίες και είναι αρκετά τα σκηνικά που έχουν γίνει στην autostrada. Στη λίστα, λοιπόν, προστέθηκε ακόμη ένα τώρα, με πρωταγωνιστές τους ultras των «τζαλορόσι» και των «βιόλα».

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά ΜΜΕ, όλα άρχισαν όταν οπαδοί της Φιορεντίνα που κατευθύνονταν στη Μπολόνια, επιτέθηκαν σε ένα βαν στο οποίο επέβαιναν περίπου δέκα οπαδοί της Ρόμα. Οι τιφόζι των «βιόλα» ήταν πολύ περισσότεροι εκείνη τη στιγμή, σύντομα όμως έφτασαν στον χώρο πολλοί οπαδοί των Ρωμαίων, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει.

Συνέπεια των συμπλοκών που έλαβαν χώρα ήταν το να υπάρξουν ζημιές σε πολλά αυτοκίνητα, καθώς η κυκλοφορία διακόπηκε για λίγη ώρα, μέχρι να επέμβει η αστυνομία για να αποκαταστήσει την τάξη και να επανέλθει η ηρεμία.

Το θετικό, τουλάχιστον, είναι το γεγονός ότι αυτή τη φορά δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματίες.