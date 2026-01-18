Η 17η αγωνιστική της Super League συνεχίζεται σήμερα με τρεις αναμετρήσεις, από τη μάχη της παραμονής μέχρι την κορυφή, με το βλέμμα όλων να στρέφεται στο μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια συγκρούονται δύο ομάδες με έντονη ψυχολογική φόρτιση από το Κύπελλο, διαφορετική όμως δυναμική και στόχο όχι μόνο το αποτέλεσμα, αλλά και το μήνυμα ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Νωρίτερα, η Λάρισα υποδέχεται τον Άρηςσε ένα παιχνίδι κρίσιμο και για τους δύο, ενώ στην Τούμπα ο φορμαρισμένος ΠΑΟΚ δοκιμάζεται απέναντι στον ανεβασμένο ΟΦΗ, σε ένα ματς που μπορεί να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις για την ισορροπία δυνάμεων στο πάνω μισό της βαθμολογίας.

Aναλυτικά:



ΛΑΡΙΣΑ – ΑΡΗΣ

17:00, COSMOTE SPORT 1 HD

Η Λάρισα έφτασε πολύ κοντά σε ένα σημαντικό «διπλό» στον αγώνα με την Κηφισιά, αλλά και με τον βαθμό που πήρε εξακολουθεί να είναι κοντά στις ομάδες που βρίσκονται πάνω από τη ζώνη (τρεις πόντοι). Δείχνει διάθεση να παλέψει για την παραμονή, προσπαθεί να ενισχυθεί, αλλά συνεχίζει να ψάχνει την πρώτη εντός έδρας νίκη και η αδυναμία να κερδίσει στο γήπεδο της, της έχει στοιχίσει πολύ. Εκτός πλάνων είναι οι τιμωρημένοι μέσοι Μασόν, Ατανάσοφ, από προβλήματα προέρχονται ο αμυντικός Αποστολάκης και ο μέσος Βινιάτο.

Πάνω που ο Άρης έδειχνε σημάδια ανάκαμψης, ήρθε ο αποκλεισμός στο Κύπελλο από τον Παναθηναϊκό για να χαθεί για άλλη μία χρονιά ένας σημαντικός στόχος, η διεκδίκηση ενός τίτλου. Στο πρωτάθλημα είναι μακριά από την τετράδα, αλλά δεν δείχνει να κινδυνεύει η θέση του για τα πλέι οφ 5-8, ωστόσο σε κάθε περίπτωση χρειάζεται το αποτέλεσμα στην Λάρισα και θα δείξει κατά πόσο μπορεί να τον επηρεάσει ο αποκλεισμός στο Κύπελλο. Από προβλήματα προέρχονται ο μπακ Μεντίλ και ο φορ Αλφαρελά.

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

19:00, Novasports Prime

Ο ΠΑΟΚ πήρε τη μεγάλη πρόκριση στο Καραϊσκάκη αποκλείοντας τον Ολυμπιακό και δείχνει ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση σε έναν μήνα που κρίνει πολλά. Στο πρωτάθλημα προέρχεται από τις νίκες στο Αγρίνιο και με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα και σ’ αυτά τα παιχνίδια δεν έχει δεχθεί γκολ, παρουσιάζοντας πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Στόχος είναι το νέο τρίποντο με τον ΟΦΗ και ο Λουτσέσκου ίσως κάνει κάποιες αλλαγές. Εκτός είναι ο τιμωρημένος μέσος Οζντόεφ, από προβλήματα προέρχονται ο γκολκίπερ Παβλένκα και ο μέσος Ιβανούσετς.

Μετά το θρίαμβο επί του Αστέρα στο πρωτάθλημα, ο ΟΦΗ έκανε την έκπληξη με τη μεγάλη νίκη του στην Νέα Φιλαδέλφεια επί της ΑΕΚ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Μετράει πλέον τρεις σερί νίκες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο χωρίς να δεχθεί γκολ (τέσσερις στο 2026 αν υπολογίσουμε και το Σούπερ Καπ, που έχασε στην παράταση από τον Ολυμπιακό) και είναι στην καλύτερη στιγμή από το ξεκίνημα της σεζόν. Εκτός είναι οι τιμωρημένοι στόπερ Λαμπρόπουλος και εξτρέμ Νους, από πρόβλημα προέρχεται κι ο εξτρέμ Φούντας.

ΑΕΚ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

21:00, COSMOTE SPORT 1 HD

Ο αποκλεισμός από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο και μάλιστα στο γήπεδο της αποτέλεσε ένα σοκ για την ΑΕΚ, που όσο καλά έκλεισε το 2025, άλλο τόσο άσχημα μπήκε στο νέο έτος. Στο πρωτάθλημα προέρχεται από την ισοπαλία στην Θεσσαλονίκη απέναντι στον Άρη, που την έριξε από την κορυφή και ψάχνει μία μεγάλη νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για να αλλάξει και πάλι τη ψυχολογία της για τη συνέχεια, αλλά και να μην υποχωρήσει στη βαθμολογία. Από πρόβλημα προέρχεται ο μέσος Περέιρα.

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει ιδανικά το νέο έτος, αφού μετά το 3-0 στο πρωτάθλημα επί του Πανσερραϊκού, ήρθε και η νίκη- πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου με το ίδιο σκορ απέναντι στον Άρη, που ανεβάζει ακόμη περισσότερο την αυτοπεποίθηση των «πράσινων», που κάνουν μεταγραφές και αλλάζουν το ρόστερ τους. Πάνε στην Νέα Φιλαδέλφεια για ένα μεγάλο αποτέλεσμα, μία εκτός έδρας νίκη σε ντέρμπι, που δεν έχουν πετύχει φέτος για να πάρουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Από προβλήματα προέρχονται ο εξτρέμ Τζούρτισιτς και ο φορ Ντέσερς.