Ο Μάικ Τάισον ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει στο ρινγκ τον Μάρτιο για να αντιμετωπίσει σε αγώνα επίδειξης, ο οποίος θα γίνει τον Μάρτιο στην Αφρική, τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ.
Ο 59χρονος Iron Mike αγωνίστηκε για τελευταία φορά τον Νοέμβριο του 2024, όταν ηττήθηκε από τον Τζέικ Πολ, σε έναν αγώνα που προκάλεσε συζητήσεις για το αν ήταν στημένος καθώς ο Τάισον είχε την ευκαιρία να νικήσει αλλά φαινόταν σαν να… μην ήθελε να το κάνει.
Από τότε πέρασε ένας χρόνος και κάτι μέρες και ο Τάισον ανακοίνωσε ότι θα αγωνιστεί ξανά τον Μάρτιο του 2026, αντιμετωπίζοντας τον 48χρονο Μεϊγουέδερ.
«Θα γίνει τον Μάρτιο και θα γίνει στην Αφρική. Θα είναι απίστευτο, θα σπάσουμε όλα τα ρεκόρ. Θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στην ιστορία του αθλήματος», δήλωσε ο θρύλος της πυγμαχίας, ο οποίος είχε 59 αγώνες στην επαγγελματική του καριέρα, πετυχαίνοντας 50 νίκες (44 με νοκ άουτ) και 7 ήττες.
Όσο για τον Μεϊγουέδερ, ολοκλήρωσε την επαγγελματική του καριέρα το 2017 με 50 νίκες σε 50 αγώνες, 27 εκ των οποίων έληξαν με νοκ άουτ.
𝗡𝗘𝗪𝗦: Mike Tyson has announced the date and location of his 2026 exhibition fight against Floyd Mayweather 🥊— Source of Boxing (@Sourceofboxing) December 8, 2025
"It’s going to be in March and it’s going to be in Africa. This is going to be incredible, we're going to break all the records. It’s going to be one of the biggest… pic.twitter.com/29Nwo0jinb