Ο Μάικ Τάισον ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει στο ρινγκ τον Μάρτιο για να αντιμετωπίσει σε αγώνα επίδειξης, ο οποίος θα γίνει τον Μάρτιο στην Αφρική, τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ.

Ο 59χρονος Iron Mike αγωνίστηκε για τελευταία φορά τον Νοέμβριο του 2024, όταν ηττήθηκε από τον Τζέικ Πολ, σε έναν αγώνα που προκάλεσε συζητήσεις για το αν ήταν στημένος καθώς ο Τάισον είχε την ευκαιρία να νικήσει αλλά φαινόταν σαν να… μην ήθελε να το κάνει.

Από τότε πέρασε ένας χρόνος και κάτι μέρες και ο Τάισον ανακοίνωσε ότι θα αγωνιστεί ξανά τον Μάρτιο του 2026, αντιμετωπίζοντας τον 48χρονο Μεϊγουέδερ.

«Θα γίνει τον Μάρτιο και θα γίνει στην Αφρική. Θα είναι απίστευτο, θα σπάσουμε όλα τα ρεκόρ. Θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στην ιστορία του αθλήματος», δήλωσε ο θρύλος της πυγμαχίας, ο οποίος είχε 59 αγώνες στην επαγγελματική του καριέρα, πετυχαίνοντας 50 νίκες (44 με νοκ άουτ) και 7 ήττες.

Όσο για τον Μεϊγουέδερ, ολοκλήρωσε την επαγγελματική του καριέρα το 2017 με 50 νίκες σε 50 αγώνες, 27 εκ των οποίων έληξαν με νοκ άουτ.