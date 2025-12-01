Η Βίκινγκ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Νορβηγίας, άφησε πίσω της την Μπόντο και ο Ολυμπιακός χαμογελά! Τι σημαίνει αυτό για το απευθείας εισιτήριο του Champions League.



Στην τελευταία αγωνιστική η Βίκινγκ διέλυσε με 5-1 της Βαλερένγκα και κατέκτησε τον τίτλο έπειτα από 34 χρόνια, αφήνοντας την Μπόντο Γκλιμτ στη 2η θέση, σε μια μάχη από τις πιο συναρπαστικές των τελευταίων ετών. Μια εξέλιξη που ικανοποιεί ιδιαίτερα τον Ολυμπιακό, ο οποίος πλέον βρίσκεται ένα μεγάλο βήμα πιο κοντά στη συμμετοχή του στη League Phase του επόμενου Champions League, αν φυσικά καταφέρει και αναδειχθεί ξανά πρωταθλητής.

These scenes as Viking win their first Norwegian league title in 34 years. Pure Scandi joy on the final match-day of the season. Imagine not loving football 🇳🇴pic.twitter.com/WyZ9r5N4bB — Men in Blazers (@MenInBlazers) November 30, 2025

Οι «Ερυθρόλευκοι» είχαν το βλέμμα τους στη μάχη του τίτλου στη Νορβηγία με μοναδικό στόχο το πρωτάθλημα να μην καταλήξει στα χέρια της Μπόντο. Άλλωστε, η τελευταία οποία διέθετε υψηλότερο συντελεστή από τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία της UEFA και θα είχε προβάδισμα στη διεκδίκηση του απευθείας εισιτηρίου στο Champions League. Πλέον, το εμπόδιο των Νορβηγών δεν υπάρχει…

Τι χρειάζεται, λοιπόν, από εδώ και πέρα ώστε να αποφύγει τα προκριματικά και να μπει κατευθείαν στη League Phase; Πρώτα απ’ όλα πρέπει να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδας και στη συνέχεια να διεκδικήσει το εισιτήριο που θα δοθεί στην ομάδα με τον υψηλότερο συντελεστή ανάμεσα στους πρωταθλητές από τις χώρες που κατατάσσονται από την 11η έως την 55η θέση της UEFA.

Με την Μπόντο πλέον εκτός εικόνας, η μοναδική ομάδα με μεγαλύτερο συντελεστή από τον Ολυμπιακό είναι η Ρέιντζερς. Ωστόσο, εκείνη βρίσκεται στην 4η θέση του πρωταθλήματος Σκωτίας και δύσκολα θα μπορέσει να φτάσει στον πολυπόθητο τίτλο. Αυτό σημαίνει πως οι «Eρυθρόλευκοι» έχουν να καλύψουν μόνο τα εξής προαπαιτούμενα:

Να στεφθούν πρωταθλητές Ελλάδος 2026

Η Ρέιντζερς να μην κατακτήσει το πρωτάθλημα Σκωτίας

Να διατηρήσουν φέτος τη βαθμολογική τους απόσταση από τις υπόλοιπες πιθανολογούμενες πρωταθλήτριες (Κοπεγχάγη, Ζάλτσμπουργκ, Σαχτάρ κ.ά.)

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης της τρέχουσας σεζόν να εξασφαλίσει θέση στο Champions League μέσω του εγχώριου πρωταθλήματος

Οι τρεις τελευταίες προϋποθέσεις δείχνουν προς το παρόν αρκετά πιθανές και, δεδομένου ότι η Μπόντο δεν αποτελεί πια απειλή, στον Ολυμπιακό αισιοδοξούν ότι το φετινό πρωτάθλημα ίσως τους στείλει ξανά απευθείας στη League Phase του Champions League.

Χαμόγελα και στον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ είναι στην 8η θέση του συγκεκριμένου ranking και έχει και εκείνος ελπίδες για ένα εισιτήριο. Θ πρέπει φυσικά να κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα και στη συνέχεια να βάλει από κάτω του πρωταθλήτριες ομάδες με καλύτερη ευρωπαϊκό συντελεστή από εκείνον. Ο «Δικέφαλος του Βορρά», με δύο νίκες και δύο ισοπαλίες στο Europa League, έχει ήδη πιάσει τους ελάχιστους βαθμούς που προβλέπει η UEFA για τις ομάδες της διοργάνωσης (3.000) και συνεχίζει να έχει τη δυνατότητα να προσθέτει πόντους.