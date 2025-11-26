Την ήττα με 2-0 γνώρισε η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού από την αντίστοιχη της Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική του Youth League.

Οι Ισπανοί μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και με το συνεχές πρέσινγκ οδηγούσαν σε λάθη τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι είχαν την πρώτη τους προσπάθεια για γκολ στο 38ο λεπτό με το πλασέ του Φίλη αλλά ο Γκονθάλεθ απέκρουσε.

Ο πορτιέρε των Μαδριλένων αντέδρασε σωστά και στο σουτ του Βασιλακόπουλου από καλή θέση λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τη Ρεάλ να μπαίνει δυνατά στο δεύτερο, να είχε δύο καλές ευκαιρίες με τον Μαρτίνεθ μέσα σε ένα λεπτό (49′, 50′).

Οι φιλοξενούμενοι πατούσαν καλύτερα και έψαχναν περισσότερο το γκολ, ο Ολυμπιακός όμως ήταν αυτός που έφτασε μια ανάσα από το να ανοίξει το σκορ στο 72′, όταν ο Γεβργακόπουλος βρήκε τον Βασιλακόπουλο και αυτός με σουτ εντός περιοχής έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι.

Δεν έγινε, επομένως, το 1-0, για να γίνει λίγα λεπτά μετά και συγκεκριμένα στο 78′ το 0-1 με το πλασέ του Ντίεθ μετά την πάσα του Μαρτίνεθ. Η ομάδα του Γιώργου Σίμου προσπάθησε να αντιδράσει αλλά τα πράγματα δεν ήταν καθόλου εύκολα και στις καθυστερήσεις η Ρεάλ κέρδισε πέναλτι, με τον Μαρτίνεθ να εκτελεί και να γράφει το τελικό 0-2.

Ολυμπιακός (Γιώργος Σίμος): Γεωργακόπουλος, Αλαφάκης, Καρκάτσαλης, Μίλισιτς, Λιατσικούρας, Κολοκοτρώνης, Τουφάκης, Χάμζα (82′ Κορτές), Σιόζιος, Βασιλακόπουλος (82′ Κότσαλος), Φίλης.

Ρεάλ Μαδρίτης (Χουλιάν Λόπεθ): Γκονθάλεθ, Αγουάδο, Ναβάσκες, Ντίεθ (79′ Γκασκόν), Ρίβας, Μαρτίνεθ, Μπαρόσο (66′ Βιγιάλμπα), Ντουράν (79′ Έντσο Άλβες), Βαλέρο (60′ Ορτέγκα), Σέκο (79′ Καμπέρο, Λεθκάνο.