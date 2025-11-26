Ο Ολυμπιακός, ο Άρης και η ΑΕΚ είναι ανάμεσα στους πιο έξυπνους συλλόγους του κόσμου σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές, από τον Ιανουάριο του 2021 κι έπειτα, όπως αναφέρει στην εβδομαδιαία δημοσίευσή του το CIES Football Observatory.

Συγκεκριμένα, το CIES εστίασε στα ποσά που δαπάνησαν οι ομάδες για την απόκτηση παικτών και στα ποσά που εισέπραξαν από την πώληση αυτών των παικτών σε άλλες ομάδες στη συνέχεια. Η έρευνα αφορά το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2021 μέχρι σήμερα και σε ό,τι αφορά τις ελληνικές ομάδες οι αριθμοί δείχνουν τα εξής…

Ο Ολυμπιακός παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο 11 εκατ. ευρώ (δαπάνησε 32 εκατ. ευρώ και εισέπραξε 43), ο Άρης παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο 7 εκατ. ευρώ (δαπάνησε 11 εκατ. ευρώ και εισέπραξε 18) και η ΑΕΚ ένα εκατ. ευρώ (δαπάνησε 9 εκατ. και εισέπραξε 10). Αντιθέτως, ο ΠΑΟΚ παρουσιάζει αρνητικό ισοζύγιο ενός εκατ. ευρώ (δαπάνησε 14 εκατ. και εισέπραξε 13) ενώ ο Παναθηναϊκός είναι στο -2 εκατ. ευρώ (δαπάνησε 8 και εισέπραξε 6).

Σε ό,τι αφορά την πιο έξυπνη ομάδα στις μεταγραφές από τον Ιανουάριο του 2021 μέχρι σήμερα, αυτή είναι η Άιντραχτ Φρανκφούρτης καθώς εισέπραξε 364 εκατ. ευρώ για παίκτες που είχε αγοράσει με 78 εκατ. ευρώ (κέρδος 286 εκατ. ευρώ) και ακολουθούν οι Μπράιτον (+222 εκατ. ευρώ), Στουτγκάρδη (+178 εκατ. ευρώ), Αταλάντα (+150 εκατ. ευρώ) και Μπενφίκα (+147 εκατ. ευρώ).