Η Μπόντο Γκλιμτ και η Γιουβέντους θα αναμετρηθούν το βράδυ της Τρίτης (25/11) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League και οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, με τη θερμοκρασία αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν.

Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες και θα διεξαχθεί σε ένα… παγοδρόμιο, καθώς η συνεχής χιονόπτωση και η εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία έχουν επηρεάσει -όπως είναι λογικό- και το γήπεδο.

Οι άνθρωποι της Μπόντο Γκλιμτ, όπως μεταδίδουν τα νορβηγικά και ιταλικά ΜΜΕ, προσπαθούν συνεχώς να καθαρίσουν τον αγωνιστικό χώρο ενώ το γεγονός ότι η θερμοκρασία είναι κάτω από το μηδέν, αρκετά κάτω από το μηδέν, προκάλεσε αρχικά ανησυχία για το κατά πόσο μπορεί να διεξαχθεί το παιχνίδι.

Όπως και να έχει, για την UEFA δεν τέθηκε θέμα αναβολής και ο αγώνας θα γίνει κανονικά, με τη Γιούβε να θέλει πάση θυσία την πρώτη της νίκη ώστε να ανέβει βαθμολογικά και να αυξήσει τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση.