Ο Ηρακλής θα γιορτάσει το βράδυ της Τετάρτης (26/11) τη συμπλήρωση 117 χρόνων από την ίδρυσή του και ανάμεσα στα δώρα που θα μοιράσει είναι και… μία κηδεία.

Είναι μία από τις πιο ιστορικές ομάδες της Ελλάδας και παρά το γεγονός ότι έχει περάσει πολύ δύσκολες καταστάσεις σε όλα τα τμήματά του, συνεχίζει την προσπάθειά του για αναγέννηση σε όλα τα επιπεδα.

Ο Ηρακλής συμπληρώνει 117 χρόνια ζωής και θα τα γιορτάσει το βράδυ της Τετάρτης (26/11) στον ετήσιο χορό του συλλόγου, όπου θα γίνει και η κλήρωση για τα 117 δώρα που θα μοιραστούν.

Ανάμεσα σε αυτά, με τη σχετική ανάρτηση να έχει γίνει στην επίσημη σελίδα του Ηρακλή στο Facebook, ξεχωρίζει αυτό της… μιας κηδείας και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός.