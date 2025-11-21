Δεκαοκτώ παίκτες κάλεσε ο Βασίλης Σπανούλης στα δύο πρώτα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, απέναντι στη Ρουμανία στο «Αλεξάνδρειο» (27/11, 18:30) και την Πορτογαλία στο Πόρτο (30/11, 19:00).
Νέα πρόσωπα στη λίστα είναι οι Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ και Νίκος Περσίδης, που επιβραβεύτηκαν για την πολύ καλή σεζόν τους με Άρη και ΠΑΟΚ αντίστοιχα.
Αναλυτικά οι κληθέντες:
- Κώστας Παπανικολάου (Ολυμπιακός)
- Γιαννούλης Λαρεντζάκης (Ολυμπιακός)
- Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (Παναθηναϊκός)
- Δημήτρης Κατσίβελης (ΑΕΚ)
- Κώστας Αντετοκούνμπο (Ολυμπιακός)
- Δημήτρης Μωραΐτης (Ηρακλής)
- Βασίλης Χαραλαμπόπουλος (ΑΕΚ)
- Αλέξανδρος Σαμοντούροβ (Παναθηναϊκός)
- Γιώργος Τσαλμπούρης (Πανιώνιος)
- Δημήτρης Κακλαμανάκης (Περιστέρι)
- Νάσος Μπαζίνας (Προμηθέας)
- Δημήτρης Φλιώνης (ΑΕΚ)
- Αντώνης Καραγιαννίδης (Προμηθέας)
- Ναζ Μήτρου-Λονγκ (Νάπολι)
- Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ (Άρης)
- Nίκος Περσίδης (ΠΑΟΚ)
- Νίκος Πλώτας (Προμηθέας)
- Νίκος Τουλιάτος (Μαρούσι)