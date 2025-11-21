Δεκαοκτώ παίκτες κάλεσε ο Βασίλης Σπανούλης στα δύο πρώτα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, απέναντι στη Ρουμανία στο «Αλεξάνδρειο» (27/11, 18:30) και την Πορτογαλία στο Πόρτο (30/11, 19:00).

Νέα πρόσωπα στη λίστα είναι οι Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ και Νίκος Περσίδης, που επιβραβεύτηκαν για την πολύ καλή σεζόν τους με Άρη και ΠΑΟΚ αντίστοιχα.

Αναλυτικά οι κληθέντες: