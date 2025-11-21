Δεκαοκτώ παίκτες κάλεσε ο Βασίλης Σπανούλης στα δύο πρώτα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, απέναντι στη Ρουμανία στο «Αλεξάνδρειο» (27/11, 18:30) και την Πορτογαλία στο Πόρτο (30/11, 19:00).

Νέα πρόσωπα στη λίστα είναι οι Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ και Νίκος Περσίδης, που επιβραβεύτηκαν για την πολύ καλή σεζόν τους με Άρη και ΠΑΟΚ αντίστοιχα.

Αναλυτικά οι κληθέντες:

  • Κώστας Παπανικολάου (Ολυμπιακός)
  • Γιαννούλης Λαρεντζάκης (Ολυμπιακός)
  • Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (Παναθηναϊκός)
  • Δημήτρης Κατσίβελης (ΑΕΚ)
  • Κώστας Αντετοκούνμπο (Ολυμπιακός)
  • Δημήτρης Μωραΐτης (Ηρακλής)
  • Βασίλης Χαραλαμπόπουλος (ΑΕΚ)
  • Αλέξανδρος Σαμοντούροβ (Παναθηναϊκός)
  • Γιώργος Τσαλμπούρης (Πανιώνιος)
  • Δημήτρης Κακλαμανάκης (Περιστέρι)
  • Νάσος Μπαζίνας (Προμηθέας)
  • Δημήτρης Φλιώνης (ΑΕΚ)
  • Αντώνης Καραγιαννίδης (Προμηθέας)
  • Ναζ Μήτρου-Λονγκ (Νάπολι)
  • Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ (Άρης)
  • Nίκος Περσίδης (ΠΑΟΚ)
  • Νίκος Πλώτας (Προμηθέας)
  • Νίκος Τουλιάτος (Μαρούσι)