Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια και οι διασταυρώσεις στα ευρωπαϊκά και στα διηπειρωτικά playoffs, από τα οποία θα προκύψουν τα έξι τελευταία εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Το Path Β είναι το πιο αμφίρροπο, όπου η Ουκρανία θα κοντραριστεί με τη Σουηδία και αν περάσει θα φιλοξενήσει (σε ουδέτερη έδρα) Πολωνία ή Αλβανία.

Τα playoffs:

Path A

  • Ημιτελικοί: Ιταλία-Β. Ιρλανδία & Ουαλία-Βοσνία
  • Τελικός: Νικητής Ουαλία ή Βοσνία vs Ιταλία ή Β.Ιρλανδία

Path B

  • Ημιτελικοί: Ουκρανία-Σουηδία & Πολωνία-Αλβανία
  • Τελικός: Ουκρανία ή Σουηδία vs Πολωνία ή Αλβανία

Path C

  • Ημιτελικοί: Τουρκία-Ρουμανία & Σλοβακία-Κόσοβο
  • Τελικός: Σλοβακία ή Κόσοβο vs Τουρκία ή Ρουμανία

Path D

  • Ημιτελικοί: Δανία-Βόρεια Μακεδονία & Τσεχία-Ιρλανδία
  • Τελικός: Τσεχία ή Ιρλανδία vs Δανία ή Βόρεια Μακεδονία

Όσον αφορά τα διηπειρωτικά Playoffs θα υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον στον ημιτελικό του Path 2 μεταξύ Βολιβίας και Σουρινάμ, αφού θα κοντραριστεί ο Καρμέλο Αλγκαρανάζ της Καλαμάτας με τον Ντένζελ Γιουμπιτάνα του Ατρομήτου.

Path 1

  • Ημιτελικός: Νέα Καληδονία-Τζαμάικα
  • Τελικός: ΛΔ Κονγκό – Νικητής Νέα Καληδονία-Τζαμάικα

Path 2

  • Ημιτελικός: Βολιβία-Σουρινάμ
  • Τελικός: Ιράκ – Νικητής Βολιβία-Σουρινάμ