Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια και οι διασταυρώσεις στα ευρωπαϊκά και στα διηπειρωτικά playoffs, από τα οποία θα προκύψουν τα έξι τελευταία εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.
Το Path Β είναι το πιο αμφίρροπο, όπου η Ουκρανία θα κοντραριστεί με τη Σουηδία και αν περάσει θα φιλοξενήσει (σε ουδέτερη έδρα) Πολωνία ή Αλβανία.
Τα playoffs:
Path A
- Ημιτελικοί: Ιταλία-Β. Ιρλανδία & Ουαλία-Βοσνία
- Τελικός: Νικητής Ουαλία ή Βοσνία vs Ιταλία ή Β.Ιρλανδία
Path B
- Ημιτελικοί: Ουκρανία-Σουηδία & Πολωνία-Αλβανία
- Τελικός: Ουκρανία ή Σουηδία vs Πολωνία ή Αλβανία
Path C
- Ημιτελικοί: Τουρκία-Ρουμανία & Σλοβακία-Κόσοβο
- Τελικός: Σλοβακία ή Κόσοβο vs Τουρκία ή Ρουμανία
Path D
- Ημιτελικοί: Δανία-Βόρεια Μακεδονία & Τσεχία-Ιρλανδία
- Τελικός: Τσεχία ή Ιρλανδία vs Δανία ή Βόρεια Μακεδονία
Όσον αφορά τα διηπειρωτικά Playoffs θα υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον στον ημιτελικό του Path 2 μεταξύ Βολιβίας και Σουρινάμ, αφού θα κοντραριστεί ο Καρμέλο Αλγκαρανάζ της Καλαμάτας με τον Ντένζελ Γιουμπιτάνα του Ατρομήτου.
Path 1
- Ημιτελικός: Νέα Καληδονία-Τζαμάικα
- Τελικός: ΛΔ Κονγκό – Νικητής Νέα Καληδονία-Τζαμάικα
Path 2
- Ημιτελικός: Βολιβία-Σουρινάμ
- Τελικός: Ιράκ – Νικητής Βολιβία-Σουρινάμ