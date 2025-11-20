Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια και οι διασταυρώσεις στα ευρωπαϊκά και στα διηπειρωτικά playoffs, από τα οποία θα προκύψουν τα έξι τελευταία εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Το Path Β είναι το πιο αμφίρροπο, όπου η Ουκρανία θα κοντραριστεί με τη Σουηδία και αν περάσει θα φιλοξενήσει (σε ουδέτερη έδρα) Πολωνία ή Αλβανία.

Τα playoffs:

Path A

Ημιτελικοί: Ιταλία-Β. Ιρλανδία & Ουαλία-Βοσνία

Τελικός: Νικητής Ουαλία ή Βοσνία vs Ιταλία ή Β.Ιρλανδία

Path B

Ημιτελικοί: Ουκρανία-Σουηδία & Πολωνία-Αλβανία

Τελικός: Ουκρανία ή Σουηδία vs Πολωνία ή Αλβανία

Path C

Ημιτελικοί: Τουρκία-Ρουμανία & Σλοβακία-Κόσοβο

Τελικός: Σλοβακία ή Κόσοβο vs Τουρκία ή Ρουμανία

Path D

Ημιτελικοί: Δανία-Βόρεια Μακεδονία & Τσεχία-Ιρλανδία

Τελικός: Τσεχία ή Ιρλανδία vs Δανία ή Βόρεια Μακεδονία

Όσον αφορά τα διηπειρωτικά Playoffs θα υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον στον ημιτελικό του Path 2 μεταξύ Βολιβίας και Σουρινάμ, αφού θα κοντραριστεί ο Καρμέλο Αλγκαρανάζ της Καλαμάτας με τον Ντένζελ Γιουμπιτάνα του Ατρομήτου.

Path 1

Ημιτελικός: Νέα Καληδονία-Τζαμάικα

Τελικός: ΛΔ Κονγκό – Νικητής Νέα Καληδονία-Τζαμάικα

Path 2