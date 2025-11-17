Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρέθηκε πριν λίγες μέρες στο ΣΕΦ για να δει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις, με τους αδερφούς Αγγελόπουλους να της δίνουν μια φανέλα της ομάδας με το όνομα της.
Μάλιστα, δεν πρόκειται για μια απλή φανέλα, αλλά για εκείνη με το νούμερο 7, με την οποία αγωνιζόταν ο Βασίλης Σπανούλης και έκτοτε έχει αποσυρθεί.
Η ομάδα του Ολυμπιακού σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε:
«Ο Ολυμπιακός είχε την τιμή να φιλοξενήσει την Πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο ΣΕΦ για το παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις.
Οι Πρόεδροι, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος ήταν ενθουσιασμένοι που την υποδέχτηκαν και μοιράστηκαν την αξέχαστη ατμόσφαιρα μιας ακόμη ευρωπαϊκής βραδιάς!».
Olympiacos B.C. had the honor of hosting @USAmbassadorGR Kimberly Guilfoyle at Peace & Friendship Stadium for the game against Zalgiris! 🔴⚪️— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 17, 2025
Presidents Panayotis and George Angelopoulos were thrilled to welcome her and share the unforgettable atmosphere of another European… pic.twitter.com/iQdPQlBO9k