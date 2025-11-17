Η Παρί Σεν Ζερμέν και ο Κιλιάν Εμπαπέ βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη από τότε που ο παίκτης μεταγράφηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τις δύο πλευρές να διεκδικούν οικονομική αποζημίωση για τον τρόπο που έληξε η συνεργασία τους.

Ο Εμπαπέ διεκδικεί αποζημιώσεις και την καταβολή μπόνους που –όπως υποστηρίζει– δεν πληρώθηκε ποτέ, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν ισχυρίζεται ότι ο παίκτης άφησε σκόπιμα το συμβόλαιό του να λήξει, παρά τις προσφορές που υπήρχαν, προκαλώντας τεράστια οικονομική ζημιά στην ομάδα.

Οι ακροάσεις της υπόθεσης συνεχίζονται εδώ και μεγάλο διάστημα και η πιο πρόσφατη ξεκίνησε σήμερα.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, στην ακρόαση ενώπιον του δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών (Prud’hommes), οι δύο πλευρές αλληλομηνύονται για εξωπραγματικά ποσά.

Ο Εμπαπέ υποστηρίζει ότι η PSG πρέπει να του καταβάλει 240 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις για τη ζημιά που υπέστη μετά την αποχώρησή του και για το μπόνους που δεν πληρώθηκε, το οποίο ανέρχεται περίπου στα 55 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά της, η γαλλική ομάδα απαιτεί από τον παίκτη 180 εκατ. ευρώ, υποστηρίζοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο έφυγε –αφήνοντας το συμβόλαιο να λήξει– ανάγκασε την PSG να τον χάσει ως ελεύθερο.