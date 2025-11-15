Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν μάσησε τα λόγια του μετά τη νέα αποτυχία της Παρτίζαν, η οποία γνώρισε την έβδομη ήττα της στη φετινή EuroLeague και μάλιστα την πέμπτη στα έξι τελευταία παιχνίδια. Ο έμπειρος τεχνικός στράφηκε ευθέως κατά των παικτών του, εκφράζοντας δημόσια την απογοήτευση και τον θυμό του.

Η σερβική ομάδα ηττήθηκε με 88-87 στη Γαλλία από τη Βιλερμπάν, ένα αποτέλεσμα που φαίνεται πως ξεχείλισε το ποτήρι για τον 65χρονο προπονητή. Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Ομπράντοβιτς ήταν κατακεραυνωτικός, επιρρίπτοντας ευθύνες στους παίκτες του για έλλειψη συγκέντρωσης και επαγγελματισμού.

Χαρακτηριστικά, στις δηλώσεις του ανέφερε: «Οι παίκτες δεν σκέφτονται το παιχνίδι. Όταν μπήκα στα αποδυτήρια πριν από το ματς, όλοι ήταν στα κινητά τους». Με τα λόγια αυτά κατέστησε σαφές ότι θεωρεί πως η ομάδα του δεν μπήκε ποτέ με τη σωστή νοοτροπία στον αγώνα.

Τα νεύρα του, πάντως, είχαν αρχίσει να φαίνονται ήδη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Όταν ο Ταϊρίκ Τζόουνς, που δεν ήταν στην αποστολή και παρακολουθούσε με πολιτικά, κινήθηκε προς τους διαιτητές για να διαμαρτυρηθεί, ο Ομπράντοβιτς αντέδρασε άμεσα, φωνάζοντάς του να σταματήσει. Ο Αμερικανός σέντερ προσπάθησε αργότερα να ζητήσει συγγνώμη, αλλά ο προπονητής δεν δέχτηκε την εξήγησή του.