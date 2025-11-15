Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται απόψε τη Εθνική Σκωτίας (21:45, στο Γήπεδο Γ. Καραϊσκάκης με τηλεοπτική μετάδοση από τον Αlpha) για την 5η αγωνιστική του 4ου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ελληνική ομάδα έρχεται από τη βαριά ήττα με 3-1 στο Χάμπντεν Παρκ στην αναμέτρηση με τους Σκωτσέζους, μία ήττα που έβαλε ταφόπλακα στα όνειρα της Εθνικής μας για πρόκριση στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη. Παρά την πίκρα όμως, η εικόνα αλλά κυρίως η πραγματικότητα μέσα στο γήπεδο, δείχνουν μία νεανική ομάδα, γεμάτη υγεία και τεράστιο ταλέντο, που μπορεί να φέρει μεγάλες επιτυχίες στο άμεσο μέλλον.

Ακόμα τρία νέα πρόσωπα από την μεγάλη δεξαμενή του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτή την περίοδο, έχουν ενταχθεί στον οργανισμό της Εθνικής, υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος έχει αποδείξει ότι δεν έχει «στεγανά» και δίνει απλόχερα την εμπιστοσύνη του σε νέα παιδιά.

Ενθουσιασμένοι

Ο Ανδρέας Τεττέη, ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Νεκτάριος Τριάντης βιώνουν για πρώτη φορά την αίσθηση του να ανήκεις στην Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Βρίσκονται μόλις λίγες ημέρες στο «γαλανόλευκο» περιβάλλον, έχοντας προλάβει να συμμετάσχουν σε τέσσερις προπονήσεις, και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν τη νέα αυτή πραγματικότητα.

Τι είναι αυτό που έχουν παρατηρήσει άμεσα όσοι τους βλέπουν καθημερινά; Στην περίπτωση του Ανδρέα Τεττέη, ο επιθετικός της Κηφισιάς μοιάζει σαν παιδί που ανακαλύπτει έναν φανταστικό κόσμο. Η ενθουσιώδης διάθεσή του είναι εμφανής σε ό,τι κι αν κάνει. Από το ξενοδοχείο και το γεύμα, μέχρι την προπόνηση, δεν σταματά να χαμογελά και να εκπέμπει χαρά, δείχνοντας καθαρά ότι ζει μια εμπειρία που είχε ονειρευτεί και τώρα την απολαμβάνει στο έπακρο.

Αντίθετα, ο Μπάμπης Κωστούλας δείχνει πιο «ψημένος» σε σχέση με τους άλλους δύο. Η άνεση που βγάζει στο γήπεδο αντικατοπτρίζεται και στη συμπεριφορά του εκτός, δίνοντας την εικόνα παίκτη που δεν αντιμετωπίζει κάτι πρωτόγνωρο. Η εμπειρία του σε αποδυτήρια Premier League, αλλά και η παρουσία του σε κορυφαίο επίπεδο με τον Ολυμπιακό, τον βοηθούν να αισθάνεται απολύτως φυσιολογικά στο νέο περιβάλλον. Επιπλέον, το γεγονός ότι έχει καλές σχέσεις με πολλούς διεθνείς και ότι ανάμεσά τους βρίσκεται ένας από τους πιο στενούς του φίλους, ο Χρήστος Μουζακίτης, κάνει την προσαρμογή του ακόμα πιο ομαλή. Παρότι λειτουργεί με μεγάλη άνεση, δεν κρύβει ούτε εκείνος τη χαρά του για την πρώτη του κλήση.

Ο Νεκτάριος Τριάντης, μέσος της Μινεσότα και μόλις 22 ετών, δίνει την εντύπωση ότι προσπαθεί ακόμη να πατήσει γερά στο νέο πλαίσιο και να προσαρμοστεί στα δεδομένα της Εθνικής. Οι συμπαίκτες του τον έχουν αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή – κάτι που χαρακτηρίζει το κλίμα στα αποδυτήρια αυτής της ομάδας – και επιχειρούν να τον ενσωματώσουν πλήρως τόσο αγωνιστικά όσο και κοινωνικά. Ο ίδιος παραδέχεται ότι η θετική ατμόσφαιρα τον βοηθά πολύ στην καθημερινότητά του. Το μοναδικό σημείο στο οποίο δείχνει μεγαλύτερη δυσκολία είναι το γλωσσικό: όχι ως προς την κατανόηση, αφού καταλαβαίνει σχεδόν τα πάντα στα ελληνικά, αλλά στο να μιλάει με άνεση, καθώς του λείπει η αυτοπεποίθηση να εκφραστεί όσο συχνά θα ήθελε.

Τι γίνεται με τον Δουβίκα

Πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί ο Τάσος Δουβίκας δεν βρίσκεται στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία. Από τη στιγμή μάλιστα που τραυματίστηκε και ο Ιωαννίδης, ήταν λογικό να τεθεί το ερώτημα για ποιο λόγο κλήθηκε ο Τεττέη αντί για τον επιθετικό της Κόμο, ο οποίος θα είχε και ευκαιρία συμμετοχής.

Η εξήγηση του ομοσπονδιακού τεχνικού σχετίζεται με τον σχεδιασμό του να εντάξει σταδιακά περισσότερους νέους παίκτες στο σύνολο, όπως τους Κωστούλα και Τεττέη. Ο Δουβίκας θεωρείται κανονικό και πάγιο μέλος της Εθνικής – και αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Θα επιστρέψει κανονικά στις επόμενες επίσημες υποχρεώσεις.

Ωστόσο, από τη στιγμή που τα συγκεκριμένα παιχνίδια δεν έχουν άμεσο βαθμολογικό βάρος, ο Γιοβάνοβιτς έκρινε ότι τώρα αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για να δοκιμάσει νέα πρόσωπα και να αξιολογήσει το κατά πόσο μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ομάδας.

Απόντες

Να σημειώσουμε ότι από το αποψινό ματς θα λείψουν ο τιμωρημένος ο Ζαφείρης και οι τραυματίες Ιωαννίδης και Κωνσταντέλιας. Εκτός κλήσεων επίσης οι Δουβίκας, Πέλκας και Μαυροπάνος.

Πιθανή ενδεκάδα: Βλαχοδήμος, Ρότα, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Γιαννούλης, Μουζακίτης, Κουρμπέλης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Τζόλης, Παυλίδης.