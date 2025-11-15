Ένα ασημένιο κύπελλο ηλικίας 4.300 ετών, που ήρθε στο φως στη Δυτική Όχθη, φαίνεται πως φιλοξενεί την αρχαιότερη γνωστή απεικόνιση της δημιουργίας του σύμπαντος — μια παράσταση που θυμίζει εντυπωσιακά τη Γένεση, σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική έρευνα.

Το κύπελλο της Αΐν Σαμίγια, ύψους περίπου 7,5 εκατοστών, είναι διακοσμημένο με σύνθετες μυθολογικές χαράξεις: φίδια, χίμαιρες, θεότητες, ουράνια σύμβολα και ένα μυστηριώδες «σκάφος φωτός». Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα μοτίβα αυτά αποτυπώνουν τη μετάβαση από το χάος πριν από τη δημιουργία σε μια οργανωμένη κοσμική τάξη.

you're seeing a 4300-years-old epic animated by Grok.

the 'Ain Samiya goblet is one of the earliest known representations of the universe creation myth. pic.twitter.com/W3eD1dUz6r — eris ⋆୨🍎୧⋆ (@hikhaos) November 14, 2025

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of the Ancient Near Eastern Society «Ex Oriente Lux», υποστηρίζει ότι πρόκειται για την παλαιότερη οπτική αναπαράσταση της γέννησης του κόσμου — παλαιότερη από την βαβυλωνιακή «Ενούμα Ελίς» κατά πάνω από μία χιλιετία.

Όπως αναφέρει ο συν-συγγραφέας της έρευνας Ντάνιελ Σάρλο, «το κύπελλο δεν αφηγείται μια βίαιη σύγκρουση θεών, αλλά μια ειρηνική διαδικασία κοσμικής διαμόρφωσης». Σημειώνει ακόμη: «Δείχνει πώς γεννιέται ο Ήλιος, πώς διώχνει το χάος και ανανεώνει τον κόσμο».

Ain Samiya silver goblet depicting the celestial boat used by the sun & moon to travel across the sky after the triumph of order over chaos, 2300 BC. Found in an Intermediate Bronze Age tomb in the West Bank which predates the Babylonian creation myth Enūma Eliš by a millennia. pic.twitter.com/lZBPbUWmFR — Detty (@0ddette) November 13, 2025

Η πρώτη πλευρά του κυπέλλου — που ανακαλύφθηκε το 1970 σε τάφο στα Ιουδαϊκά Όρη — παρουσιάζει έναν ανθρώπινο κορμό ενωμένο με δύο σώματα ταύρων, ο οποίος κρατά κλαδιά φοίνικα και αιωρείται πάνω από έναν μικρό ήλιο, αντικρίζοντας ένα απειλητικό φίδι.

Η δεύτερη πλευρά δείχνει δύο μορφές να μεταφέρουν ένα ημικυκλικό αντικείμενο, το οποίο ερμηνεύεται ως Ήλιος και Σελήνη, καθώς ταξιδεύουν στον ουρανό, με το φίδι αυτή τη φορά να εμφανίζεται ηττημένο από κάτω.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, ο Ελβετός γεωαρχαιολόγος δρα Έμπερχαρντ Τσανγκερ, εξηγεί: «Το σκάφος έχει πρακτικό σκοπό: είναι το μέσο με το οποίο τα ουράνια σώματα κινούνται στον ουρανό. Αυτό θεωρούνταν η εξήγηση για την κίνηση του Ήλιου και της Σελήνης». Προσθέτει ότι «αυτό το “σκάφος φωτός” εξασφαλίζει ότι οι ουράνιες δυνάμεις και ο ρυθμός τους λειτουργούν όπως πρέπει, ώστε να υπάρχουν μέρα και νύχτα, οι ετήσιες εποχές και οι φάσεις της Σελήνης».

Το πολύτιμο εύρημα εκτίθεται εδώ και δεκαετίες στο Μουσείο του Ισραήλ.