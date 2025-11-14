Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, στάθηκε στην αμυντική προσήλωση των παικτών του, εξηγώντας τους λόγους πίσω από την ήττα από την Αρμάνι στο Μιλάνο.

Στην 11η αγωνιστική της Euroleague, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 88-87 από την Αρμάνι στο Μιλάνο, και ο Μπαρτζώκας, μετά το τέλος της αναμέτρησης, επικεντρώθηκε στην αμυντική λειτουργία της ομάδας του για να εξηγήσει το αρνητικό αποτέλεσμα.

Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να κάνουν την ανατροπή στο φινάλε, αλλά λεπτομέρειες στο παιχνίδι δεν τους επέτρεψαν να τα καταφέρουν. Ορισμένες αμυντικές αδυναμίες έδωσαν την ευκαιρία στους Ιταλούς να βρουν λύσεις και να φτάσουν στη νίκη.

«Η αμυντική μας προσέγγιση και απόδοση ήταν πρόβλημα. Έβαλαν μεγάλα και δύσκολα σουτ. Όταν επιστρέφαμε κάναμε ένα αμυντικό λάθος. Αφήναμε ένα σουτ ελεύθερο. Έπρεπε να είμαστε καλύτεροι αμυντικά για να κερδίσουμε το παιχνίδι» δήλωσε στο flash interview ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά το τέλος του αγώνα με την Αρμάνι.