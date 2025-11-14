Μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας γράφεται σαν σήμερα το 2017, όταν μια ξαφνική και ασυνήθιστα έντονη νεροποντή πλήττει τη Δυτική Αττική, με επίκεντρο τη Μάνδρα, τη Νέα Πέραμο και τη Μαγούλα. Μέσα σε λίγες ώρες, 23 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και δεκάδες οικογένειες χάνουν τα πάντα κάτω από τόνους νερού και λάσπης.

Πώς η καταστροφή χτυπά μέσα σε λίγες ώρες

Λίγο πριν ξημερώσει, ο ουρανός «ανοίγει» απότομα, μετατρέποντας δρόμους, επιχειρήσεις και σπίτια σε χειμάρρους. Το νερό παρασύρει αυτοκίνητα, γκρεμίζει τοίχους, σπάει πόρτες και φράζει τα πάντα στο πέρασμά του. Οι κάτοικοι αιφνιδιάζονται, εγκλωβίζονται μέσα σε σπίτια και σε υπόγεια, ενώ πολλοί δεν προλαβαίνουν καν να αντιδράσουν.

Γιατί η Μάνδρα βρέθηκε στο επίκεντρο

Η περιοχή είχε ήδη τεράστια προβλήματα υποδομών. Κλειστά ρέματα, αυθαίρετες κατασκευές και χρόνια απουσία αντιπλημμυρικών έργων είχαν μετατρέψει τον οικισμό σε παγίδα. Όταν κατέβηκε η λάσπη από το όρος Πατέρα, δεν υπήρχε τίποτα για να τη συγκρατήσει. Οι ειδικοί θα μιλήσουν αργότερα για ένα συνδυασμό ακραίων καιρικών συνθηκών και ανθρώπινων λαθών που «έχτισαν» την καταστροφή.

Οι εικόνες που σημάδεψαν μια ολόκληρη χώρα

Η Μάνδρα πνίγεται μέσα σε μισή ώρα. Άνθρωποι παλεύουν να σωθούν πάνω σε αυτοκίνητα, γυναίκες και ηλικιωμένοι χτυπούν πόρτες για βοήθεια, ενώ τα συνεργεία διάσωσης δίνουν μάχη με το χρόνο και με απροσπέλαστους δρόμους. Οι εικόνες των κατεστραμμένων σπιτιών και των λασπωμένων δρόμων ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο.

Οι ευθύνες που αναζητήθηκαν

Μετά την τραγωδία ξεκινά μια μακρά περίοδος καταλογισμού ευθυνών. Έρευνες αποκαλύπτουν ότι η περιοχή είχε προειδοποιηθεί επανειλημμένα για τον κίνδυνο, ενώ υπήρχαν μελέτες για έργα που δεν είχαν υλοποιηθεί. Η δικαιοσύνη αναλαμβάνει, οικογένειες ζητούν απαντήσεις, και η Μάνδρα γίνεται σύμβολο της ανάγκης για οργανωμένη πολιτική προστασία.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1859: Πραγματοποιούνται στην Αθήνα τα Ολύμπια του 1859, η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων στη νεότερη εποχή, υπό την έμπνευση του Ευαγγέλη Ζάππα. Θεωρούνται προάγγελος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.

1867: Ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄ της Ελλάδας παντρεύεται την Πριγκίπισσα Όλγα της Ρωσίας, ενισχύοντας τους δεσμούς της Ελλάδας με τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής και καθιερώνοντας μια δυναστεία που θα κυβερνήσει τη χώρα για δεκαετίες.

1900: Ο φοιτητής της Νομικής Παπαδάκης από την Κρήτη αποπειράται να σκοτώσει με περίστροφο τους καθηγητές του, Αγγελόπουλο και Κρασά, θεωρώντας ότι τον είχαν αδίκως απορρίψει στις εξετάσεις. Το περιστατικό προκαλεί αναστάτωση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ανοίγει δημόσια συζήτηση για την αυστηρότητα των εξετάσεων και την ψυχολογική πίεση των φοιτητών στην εκπαιδευτική κοινότητα της εποχής.

1904: Ο Κινγκ Ζιλέτ πατεντάρει την πρώτη ξυριστική λεπίδα Gillette, μια εφεύρεση που θα αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα των ανδρών και θα γεννήσει μια παγκόσμια βιομηχανία προσωπικής φροντίδας.

1920: Πραγματοποιείται στη Γενεύη η πρώτη συνέλευση της Κοινωνίας των Εθνών, του προδρόμου του ΟΗΕ, με στόχο τη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Περίπου 150.000 Αθηναίοι κατακλύζουν τα Παλαιά Ανάκτορα στις 15 Νοεμβρίου 1922, σε μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις της εποχής, εκφράζοντας πίστη στην Επαναστατική Επιτροπή, ευγνωμοσύνη προς τους Συμμάχους και τις Ηνωμένες Πολιτείες και απαιτώντας την τιμωρία των υπευθύνων για τη Μικρασιατική Καταστροφή. (AP Photo)

1922: Στη διάρκεια της Δίκης των Έξι, το έκτακτο στρατοδικείο που δικάζει τους πρωταιτίους της Μικρασιατικής Καταστροφής εκδίδει την ετυμηγορία του στις 6:30 το πρωί. Λίγες ώρες αργότερα, στις 11:30, οι «έξι» εκτελούνται στο Γουδή. Μεταξύ τους βρίσκονται οι πρώην πρωθυπουργοί Δημήτριος Γούναρης, Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης και Νικόλαος Στράτος, ο υπουργός Στρατιωτικών Νικόλαος Θεοτόκης, ο υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Μπαλτατζής και ο αρχιστράτηγος Μικράς Ασίας και Θράκης Γεώργιος Χατζανέστης. Η εκτέλεση προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ενώ παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο συζητημένα και διχαστικά γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

1951: Ο Νίκος Μπελογιάννης καταδικάζεται σε θάνατο από το έκτακτο στρατοδικείο, κατηγορούμενος για παράβαση του ΑΝ 509 και για απόπειρα ανασυγκρότησης του ΚΚΕ στην παρανομία. Η δίκη του διεξάγεται σε κλίμα βαθύ πολιτικού διχασμού, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η χαρακτηριστική εικόνα του Μπελογιάννη με το γαρύφαλλο θα μετατραπεί αργότερα σε εμβληματικό σύμβολο αγώνα και αντίστασης.

1959: Στο Κάνσας δολοφονείται η οικογένεια Κλάτερ, μια υπόθεση που θα εμπνεύσει τον Τρούμαν Καπότε να γράψει το εμβληματικό έργο «Εν ψυχρώ», θεμελιώνοντας το είδος του λογοτεχνικού true crime.

1966: Η αποστολή Gemini 12 ολοκληρώνει με επιτυχία το διαστημικό της ταξίδι, ανοίγοντας τον δρόμο για το πρόγραμμα Apollo και τις μετέπειτα αποστολές στη Σελήνη.

1967: Ξεσπούν τα γεγονότα της Κοφίνου στην Κύπρο, όταν δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς συγκρούονται με Τουρκοκύπριους. Η κρίση φέρνει Ελλάδα και Τουρκία στα πρόθυρα πολέμου.

1969: Πάνω από 250.000 διαδηλωτές συγκεντρώνονται στην Ουάσινγκτον διαμαρτυρόμενοι ειρηνικά κατά του Πολέμου του Βιετνάμ, σε μια από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις στην αμερικανική ιστορία.

1973: Οι φοιτητές του Πολυτεχνείου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη κλείνονται στα ιδρύματα και καλούν τον λαό σε εξέγερση κατά της χούντας, σηματοδοτώντας την αρχή του τέλους της δικτατορίας.

1976: Επιβάλλονται τα πρώτα μέτρα για το νέφος στην Αθήνα με την κατάργηση του μαζούτ ως καύσιμης ή θερμαντικής ύλης σε σπίτια και επιχειρήσεις γύρω από την Ακρόπολη.

1983: Ο Ραούφ Ντενκτάς ανακηρύσσει μονομερώς τα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», πράξη που προκαλεί διεθνή καταδίκη και παραμένει έως σήμερα αναγνωρισμένη μόνο από την Τουρκία.

1988: Η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης ανακηρύσσει στο Αλγέρι το ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, με επικεφαλής τον Γιασέρ Αραφάτ, σηματοδοτώντας κρίσιμη στιγμή για τη Μέση Ανατολή.

1990: Ξεσπά σκάνδαλο όταν αποκαλύπτεται ότι το διάσημο ντουέτο Milli Vanilli δεν τραγουδούσε στις ηχογραφήσεις του. Το περιστατικό αλλάζει για πάντα τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η αυθεντικότητα στη μουσική βιομηχανία.

1991: Με την έναρξη των εργασιών του Αθηναϊκού Μετρό, η πρωτεύουσα κάνει το πρώτο βήμα προς τον εκσυγχρονισμό των μεταφορών της, σε ένα έργο που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία της πόλης.

2003: Διπλή τρομοκρατική επίθεση συγκλονίζει την Κωνσταντινούπολη με στόχο δύο συναγωγές. Οι εκρήξεις σκοτώνουν 25 ανθρώπους και τραυματίζουν δεκάδες, προκαλώντας παγκόσμια κατακραυγή.

2017: Σφοδρή νεροποντή πλήττει τη Μάνδρα και τη Δυτική Αττική, προκαλώντας μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες ανθρωπογενείς τραγωδίες. Ορμητικοί χείμαρροι παρασύρουν δεκάδες οχήματα και καταστρέφουν εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις, με τον απολογισμό να φτάνει τους 23 νεκρούς. Η καταστροφή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις χρόνιες ελλείψεις σε αντιπλημμυρικά έργα, την άναρχη δόμηση και τις καθυστερήσεις στη θωράκιση της περιοχής, προκαλώντας οργή και βαθιά συζήτηση για τις ευθύνες Πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Γεννήσεις

1891 – Έρβιν Ρόμελ, Γερμανός στρατάρχης, γνωστός ως «Αλεπού της Ερήμου» για την ηγεσία του στις επιχειρήσεις του Άξονα στη Βόρεια Αφρική κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξεχώρισε για τις στρατηγικές του ικανότητες και τον σεβασμό που ενέπνεε ακόμα και στους αντιπάλους του. Ενεπλάκη σε συνωμοσία κατά του Χίτλερ και αναγκάστηκε να αυτοκτονήσει το 1944.

1920 – Βασίλης Διαμαντόπουλος, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης, από τις σημαντικότερες μορφές του νεοελληνικού θεάτρου. Διακρίθηκε για τη βαθιά του φωνή, την ερμηνευτική του δύναμη και τη διδασκαλική του προσφορά. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Θεάτρου Τέχνης του Καρόλου Κουν και δίδαξε σε γενιές ηθοποιών, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στη θεατρική παιδεία της Ελλάδας.

Θάνατοι

1630 – Γιοχάνες Κέπλερ, Γερμανός αστρονόμος και μαθηματικός, από τους θεμελιωτές της ουράνιας μηχανικής. Διατύπωσε τους τρεις νόμους της πλανητικής κίνησης, που έθεσαν τις βάσεις για τη Νευτώνεια φυσική και την κατανόηση της τροχιάς των ουράνιων σωμάτων. Το έργο του σημάδεψε την επιστημονική επανάσταση και άλλαξε ριζικά την εικόνα του σύμπαντος.

1966 – Δημήτρης Τόφαλος, Έλληνας αθλητής της άρσης βαρών, από τους πρώτους που ανέδειξαν το άθλημα διεθνώς για την Ελλάδα. Κατέρριψε παγκόσμια ρεκόρ στις αρχές του 20ού αιώνα και υπήρξε σύμβολο φυσικής δύναμης και εθνικής υπερηφάνειας. Το Παμπελοποννησιακό στάδιο στην Πάτρα φέρει το όνομά του προς τιμήν του.

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Ημέρα του Φυλακισμένου Συγγραφέα