Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσιοποίησε έναν μεγάλο όγκο αποχαρακτηρισμένων εγγράφων που περιγράφουν την περιβόητη τελευταία πτήση της Αμέλια Έρχαρτ πάνω από τον Ειρηνικό και την μυστηριώδη εξαφάνισή της πριν από 88 χρόνια, ανακοίνωσε την Παρασκευή η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τάλσι Γκάμπαρντ.

«Αυτά τα αρχεία περιλαμβάνουν αναφορές, χάρτες και άλλα έγγραφα που χαρτογραφούν το τελευταίο ταξίδι της Έρχαρτ, τις τελευταίες γνωστές επικοινωνίες και τη θέση της, καθώς και την αρχική έρευνα που ακολούθησε την εξαφάνισή της», έγραψε η Γκάμπαρντ στο X.

Beginning today, at @POTUS' direction, records related to Amelia Earhart's final flight and disappearance 88 years ago will be declassified and shared with the American people.



These records include reports, maps, and other documents tracing Earhart's final journey, her last… pic.twitter.com/dpYPh9Ujgn — DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) November 14, 2025

Η πρωτοπόρα αεροπόρος και ο πλοηγός της, Φρεντ Νούναν, εξαφανίστηκαν στις 2 Ιουλίου 1937, κατά τη διάρκεια της ιστορικής, αλλά μοιραίας προσπάθειάς της να γίνει η πρώτη γυναίκα πιλότος που θα πραγματοποιούσε πτήση γύρω από τον κόσμο.

Η Έρχαρτ και ο πλοηγός της δεν βρέθηκαν ποτέ, παρά την 16ήμερη έρευνα, γεγονός που πυροδότησε πλήθος θεωριών.

Το υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα προσφέρει επίσης πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του αεροσκάφους την περίοδο που εξαφανίστηκαν, καθώς και για «μεταγενέστερες έρευνες και θεωρίες σχετικά με την εξαφάνισή της», αναφέρεται στη δήλωση της Γκάμπαρντ.

Η αποδέσμευση των εγγράφων γίνεται σχεδόν δύο μήνες μετά τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ να αποχαρακτηρίσει και να δημοσιοποιήσει κυβερνητικά αρχεία που σχετίζονται με την Έρχαρτ και την τελευταία της πτήση με τον Νούναν.

Το ζευγάρι είχε απογειωθεί από το Λάε, στην Παπούα Νέα Γουινέα, με σκοπό να ανεφοδιαστεί στο νησί Χάουλαντ πριν συνεχίσει για τη Χονολουλού και τον τελικό προορισμό τους, το Όκλαντ της Καλιφόρνια. Ωστόσο, αντιμετώπισαν ισχυρό αντίθετο άνεμο στο Λάε, ενώ οι ραδιοφωνικές εκπομπές της Έρχαρτ τελικά σίγησαν.

Το Πολεμικό Ναυτικό και η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ διεξήγαγαν 16ήμερη έρευνα για το εξαφανισμένο δίδυμο χωρίς αποτέλεσμα, και η Έρχαρτ κηρύχθηκε επίσημα νεκρή στις 5 Ιανουαρίου 1939.

Παρά τις πολλές προσπάθειες και τα εκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν για σχεδόν εννέα δεκαετίες, ούτε τα λείψανα της Έρχαρτ ούτε τα συντρίμμια του αεροσκάφους της έχουν εντοπιστεί — με την πιο πρόσφατη πανάκριβη αποστολή του Τόνι Ρομέρο και της ομάδας Deep Sea Vision να μην αποφέρει αποτέλεσματα πέρσι.

Ο Ρομέρο, ερευνητής βαθιών υδάτων από τη Νότια Καρολίνα, είχε εντοπίσει με σόναρ μια εικόνα αντικειμένου που θύμιζε αεροπλάνο και πίστευε ότι ήταν το θρυλικό Lockheed 10-E Electra της Έρχαρτ, αλλά αργότερα επιβεβαιώθηκε πως επρόκειτο για βραχώδη σχηματισμό.

Στις 4 Νοεμβρίου, μια ομάδα 15 ατόμων — αποτελούμενη από ερευνητές του Πανεπιστημίου Περντιού και του Archeological Legacy Institute (ALI) — ξεκίνησε για ένα απομακρυσμένο νησί στον Νότιο Ειρηνικό, προκειμένου να διερευνήσει αν ένα παράξενο μεταλλικό αντικείμενο, γνωστό ως «Taraia Object», είναι το χαμένο αεροσκάφος της Έρχαρτ.

Η τριών εβδομάδων αποστολή επικεντρώνεται στην αινιγματική αυτή ανακάλυψη, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε δορυφορικές εικόνες το 2015, στη βόρεια ακτή της λιμνοθάλασσας του νησιού Νικουμαρόρο.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι το μυστηριώδες εύρημα — το οποίο πιστεύεται πως είναι το κύριο σώμα και η ουρά του χαμένου αεροσκάφους — βρίσκεται βυθισμένο σε λιμνοθάλασσα του νησιού, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στη Χαβάη και στα Φίτζι, κοντά στο κέντρο του Ειρηνικού.

Η ερευνητική ομάδα αναμένεται να επιστρέψει στις 21 Νοεμβρίου.