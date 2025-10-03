Νεοανακαλυφθείσες αεροφωτογραφίες του 1938, που απεικονίζουν ένα μυστηριώδες αντικείμενο σε απομακρυσμένο νησί του Νότιου Ειρηνικού, ενισχύουν τις εκτιμήσεις ερευνητών ότι πρόκειται για το χαμένο αεροπλάνο της Αμέλια Έρχαρτ και μπορεί να αποτελέσουν το «κλειδί» για τη λύση της υπόθεσης. Οι εικόνες καταγράφουν ένα μεταλλικό αντικείμενο βυθισμένο σε λιμνοθάλασσα του νησιού Νικουμαρόρο, όπως αναφέρει δημοσίευμα της nypost.

Το Πανεπιστήμιο Purdue ανακοίνωσε ότι τα στοιχεία ενισχύουν την υπόθεση πως το λεγόμενο «Taraia Object» είναι το θρυλικό Lockheed 10-E Electra της Έρχαρτ. Μία αποστολή 15 ατόμων, με επιστήμονες από το Purdue και το Archeological Legacy Institute (ALI), θα ξεκινήσει στις 4 Νοεμβρίου για το νησί, που βρίσκεται ανάμεσα στη Χαβάη και τα Φίτζι, ώστε να ερευνήσει το εύρημα, καθώς οι ερευνητές θεωρούν ότι είναι πιο κοντά από ποτέ στην επίλυση του μυστηρίου. Η επιστροφή έχει προγραμματιστεί για τις 21 Νοεμβρίου.

«Η ανακάλυψη του αεροσκάφους της Αμέλια Έρχαρτ θα αποτελούσε τη σημαντικότερη ανακάλυψη της ζωής μας», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του ALI, δρ Ρίτσαρντ Πέτιγκριου, ο οποίος θεωρεί εδώ και χρόνια ότι το νησί κρύβει το μυστικό της εξαφάνισης.

Ομάδες ερευνητών έχουν ήδη συγκεντρώσει πειστικά στοιχεία πως η Έρχαρτ και ο πλοηγός της, Φρεντ Νούναν, κατευθύνθηκαν στο Νικουμαρόρο. Ενδεχόμενη ταυτοποίηση συντριμμιών αεροσκάφους εκεί θα αποτελούσε το «απόλυτο αποδεικτικό στοιχείο».

Η πρώτη ανακάλυψη της μυστηριώδους μορφής

Η μυστηριώδης μορφή εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2015 σε δορυφορικές εικόνες από τη βόρεια πλευρά της λιμνοθάλασσας του νησιού. Ο αντιπρόεδρος του Purdue, Στιβ Σουλτς, υπογράμμισε πως μια θετική ταυτοποίηση θα ήταν το πρώτο βήμα, ώστε να ολοκληρωθεί το σχέδιο της Έρχαρτ να επιστρέψει το Electra στο πανεπιστήμιο μετά την ιστορική πτήση.

Η διάσημη αεροπόρος, που ξεκίνησε να εργάζεται στο Purdue το 1935, εξαφανίστηκε στις 2 Ιουλίου 1937 μαζί με τον Νούναν, κατά τη διάρκεια της απόπειράς της να πραγματοποιήσει τον γύρο του κόσμου. Το ζευγάρι απογειώθηκε από τη Λάε της Παπούα Νέας Γουινέας με προορισμό το νησί Χάουλαντ για ανεφοδιασμό, αλλά τα ραδιοσήματα χάθηκαν εν μέσω αντίξοων καιρικών συνθηκών.

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό και η Ακτοφυλακή διεξήγαγαν έρευνα 16 ημερών χωρίς αποτέλεσμα και η Έρχαρτ κηρύχθηκε επισήμως νεκρή τον Ιανουάριο του 1939. Παρά τις πολυάριθμες αποστολές και τα εκατομμύρια δολάρια που έχουν δαπανηθεί εδώ και εννέα δεκαετίες, το αεροπλάνο και τα λείψανα της αεροπόρου δεν βρέθηκαν ποτέ.

Πέρυσι, μια ακριβή αποστολή του ερευνητή Τόνι Ρομέο αποδείχθηκε άκαρπη, καθώς ένα σχήμα που έμοιαζε με αεροσκάφος σε σόναρ ήταν τελικά βραχώδης σχηματισμός.