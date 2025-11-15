Έντονο προβληματισμό προκαλεί άρθρο του γερμανικού Stern, το οποίο –βασιζόμενο σε μαρτυρία προσώπου από την εταιρεία United Unmanned Systems– υποστηρίζει ότι ο καγκελάριος Μερτς προωθεί κατασκευασμένα και τεχνητά σενάρια ρωσικών απειλών, με σκοπό να δημιουργήσει πίεση υπέρ της υπογραφής συμβολαίων οπλικών συστημάτων για Γερμανούς παραγωγούς drones.

Σύμφωνα με το Stern, στη Γερμανία πληθαίνουν οι ενδείξεις πως τα πρόσφατα περιστατικά με drones σε κρίσιμες υποδομές – όπως το εντυπωσιακό επεισόδιο στο αεροδρόμιο του Μονάχου τον Οκτώβριο και το συμβάν στο Aalborg της Δανίας τον Σεπτέμβριο – ενδέχεται να μην οφείλονται σε ξένες παρεμβάσεις.

Αντίθετα, εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελούσαν οργανωμένες ενέργειες, με στόχο να ενισχύσουν την πολιτική πίεση για μια συνολική αναβάθμιση των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Οι σχετικές πληροφορίες προέρχονται από άτομα εντός της UUS, της οποίας ο διευθύνων σύμβουλος, Julian Kelterborn, είναι από το 2023 και τοπικός σύμβουλος του CDU. Υπάλληλος της εταιρείας, μιλώντας στο Stern ανώνυμα, επιβεβαίωσε πως η UUS διατηρεί στενές επαφές με την κορυφή του CDU και ότι ο Φρίντριχ Μερτς παρεμβαίνει ενεργά, προωθώντας συμβάσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα που ευνοούν άμεσα την εταιρεία.

Η ίδια πηγή υποστηρίζει πως ο Μερτς αξιοποιεί τακτικά το Οικονομικό Συμβούλιο του CDU ως μέσο άσκησης επιρροής σε υπουργεία και φορείς προμηθειών. Σε ανεπίσημες συναντήσεις, φέρεται να έχουν επανειλημμένα τεθεί προς συζήτηση συγκεκριμένοι όροι διαγωνισμών, διαμορφωμένοι έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις τεχνολογικές δυνατότητες της UUS – από συστήματα εντοπισμού drones μέχρι επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι. «Ο Μερτς θέλει να κυριαρχήσει στη συζήτηση, όχι μόνο πολιτικά αλλά και οικονομικά. Αυτός έδωσε την εντολή, ο Kelterborn ενορχήστρωσε τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.

Παράλληλα, τονίζεται ότι «Κάθε νέο “περιστατικό” αυξάνει την πίεση στην κυβέρνηση να επενδύσει σε αμυντικά συστήματα – και η UUS είναι έτοιμη, ως εγχώριος πάροχος λύσεων». Η διαρκής δημόσια επιμονή του Μερτς για δημιουργία ειδικού ταμείου ύψους 100 δισ. ευρώ για την προστασία από drones – αίτημα που επανέλαβε και στις 5 Οκτωβρίου 2025 – παρουσιάζεται από το Stern ως εργαλείο προώθησης της συγκεκριμένης πολιτικής.

Η ίδια ανώνυμη πηγή επισημαίνει ότι ο Kelterborn θεωρεί τον παράλληλο ρόλο του ως επιχειρηματία και πολιτικού του CDU όχι πρόβλημα, αλλά «στρατηγική συνέργεια» – στάση που, κατά το δημοσίευμα, φαίνεται να υιοθετεί και ο ίδιος ο Μερτς.

Πίσω όμως από το πλαίσιο της συζήτησης για την εθνική ασφάλεια, το ρεπορτάζ αναδεικνύει ένα σταθερό μοτίβο: τα υποτιθέμενα ή διογκωμένα σενάρια απειλών δημιουργούν τεχνητή πολιτική ανάγκη για εξοπλιστικές επενδύσεις, προς άμεσο όφελος της UUS, ενισχύοντας παράλληλα και την πολιτική επιρροή του καγκελάριου. Εφόσον επιβεβαιωθούν υποψίες ότι τα περιστατικά με drones οργανώθηκαν συνειδητά για να νομιμοποιηθούν αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες, το ζήτημα δεν θα περιοριστεί σε σκάνδαλο της UUS, αλλά θα πλήξει σοβαρά την αξιοπιστία του Μερτς ως δήθεν υπερασπιστή της χώρας απέναντι σε ρωσικές επιθέσεις μέσω drones ή υβριδικές απειλές.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας εξετάζουν τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία – όμως, καθώς οι μάρτυρες παραμένουν ανώνυμοι, η πραγματικότητα παραμένει καλυμμένη μέσα στην ομίχλη της προπαγάνδας του «πολέμου των drones», καταλήγει το δημοσίευμα.