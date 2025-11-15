Πάνω από τρεις μήνες μετά τον θάνατο μιας σχεδιάστριας μόδας από το Μανχάταν σε σκάφος σε ένα πολυτελές yacht club στο Λονγκ Άιλαντ, η αστυνομία εξακολουθεί να μην έχει απαντήσεις σχετικά με την αιτία θανάτου της 33χρονης.

Η αστυνομία της κομητείας Σάφολκ έχει δηλώσει ότι πιστεύει πως η Μάρθα Νόλαν-Ο’Σλατάρα πιθανότατα πέθανε από υπερβολική δόση, αφού το άψυχο σώμα της βρέθηκε σε σκάφος αγκυροβολημένο στο γιοτ κλαμπ του Μόνταουκ στις αρχές Αυγούστου, αναφέροντας ότι «δεν υπήρχαν σημάδια βίας» και ότι βρέθηκε μια λευκή σκόνη κοντά της.

Η αστυνομία έχει αρνηθεί μέχρι στιγμής να δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο θανάτου της ή τη φύση της ουσίας, απορρίπτοντας ακόμη και το νόμιμο αίτημα της New York Post για πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα σχετικά με την αυτοψία και τις τοξικολογικές αναφορές, ισχυριζόμενη ότι «περιορίζονται σε συγκεκριμένους φορείς».

«Είναι απογοητευτικό», δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας της Νόλαν-Ο’Σλατάρα, Άρθρουρ Άινταλα, στην The Post, προσθέτοντας ότι η οικογένεια δεν έχει δει την πλήρη τοξικολογική έκθεση ούτε έχει ενημερωθεί για την τελική αιτία θανάτου. «Γνωρίζουμε όμως ότι η εισαγγελία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διερευνήσει κάθε λεπτομέρεια και να φτάσει στο βάθος της υπόθεσης», πρόσθεσε.

Ο Άινταλα απέρριψε επίσης τις εικασίες ότι η Ιρλανδή σχεδιάστρια πέθανε από υπερβολική δόση και επέμεινε ότι δεν ήταν γνωστό ότι έκανε χρήση ναρκωτικών. «Κάτι δεν βγάζει νόημα εδώ», είπε ο Άινταλα και πρόσθεσε: «Αλλά εμείς κρατάμε αποστάσεις και αφήνουμε τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους».

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία έχει δημοσιοποιήσει μόνο περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες ώρες της Νόλαν-Ο’Σλατάρα, αφήνοντας αναπάντητα βασικά ερωτήματα σχετικά με τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν εκείνη τη νύχτα.

Βρέθηκε αναίσθητη σε ένα σκάφος με το όνομα «The Ripple» που ήταν αγκυροβολημένο στο πολυτελές yacht club στις 5 Αυγούστου, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα της Κομητείας Σάφολκ, αφού κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν κραυγές αργά εκείνη τη νύχτα.

Το σκάφος ανήκε στον 60χρονο Κρις Ντουρνάν, ο οποίος είναι γνωστός στην περιοχή και κατέχει ένα άλλο σκάφος, το «Hell In A Bucket», το οποίο είναι αγκυροβολημένο στην ίδια αποβάθρα, σύμφωνα με δημόσια αρχεία.

Τη νύχτα που πέθανε η Νόλαν-Ο’Σλατάρα, βρισκόταν στο πολυτελές yacht club για μια συνάντηση με τον Ντουρνάν, ο οποίος κατέχει το 13% των μετοχών της εταιρείας μαγιό East x East, για να συζητήσουν την επέκταση της μάρκας μαγιό της, σύμφωνα με το New York Magazine.

«Αν θέλετε περισσότερα χρήματα, ας καθίσουμε να το συζητήσουμε», έγραψε ο Durnan σε ένα μήνυμα προς την Νόλαν-Ο’Σλατάρα και τον επιχειρηματικό της συνεργάτη, Ντίλαν Γκρέις, σύμφωνα με μηνύματα που έλαβε το μέσο ενημέρωσης.

Ο Ντουρνάν βρέθηκε αργότερα να τρέχει γυμνός γύρω από το yacht club, φωνάζοντας και πετώντας αντηλιακό σε άλλα σκάφη, προσπαθώντας να τραβήξει την προσοχή, αναφέρει η New York Post.

Είναι ιδιοκτήτης και διευθυντής μιας ασφαλιστικής εταιρείας που ονομάζεται Durnan Group, με έδρα το Rockville Centre.