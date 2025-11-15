Πολλοί απαξιώνουν τα κατεψυγμένα τρόφιμα, πιστεύοντας πως πρόκειται για μια «υποδεέστερη» διατροφική επιλογή. Όμως η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Μέσα στις παγωμένες συσκευασίες που βρίσκονται στους καταψύκτες, κρύβονται διατροφικοί θησαυροί, που μπορούν όχι μόνο να ανταγωνιστούν, αλλά και συχνά να ξεπεράσουν, τα φρέσκα προϊόντα.

Σε μια εποχή όπου η ευκολία, η οικονομία και η ποιότητα μετράνε όσο ποτέ, τα κατεψυγμένα τρόφιμα αποδεικνύονται απρόσμενα πολύτιμα. Είναι θρεπτικά, φτηνά και απίστευτα βολικά. Όπως επισημαίνουν διατροφολόγοι στη New York Times, «τα κατεψυγμένα τρόφιμα μπορούν πραγματικά να σας σώσουν».

Την επόμενη φορά που θα κάνετε ψώνια, ρίξτε μια πιο προσεκτική ματιά στους καταψύκτες του σούπερ μάρκετ. Ίσως βρείτε εκεί τους πιο χρήσιμους συμμάχους της διατροφής σας.

1. Μπορεί να περιέχουν περισσότερα θρεπτικά συστατικά

Τα κατεψυγμένα τρόφιμα είναι συχνά εξίσου γευστικά – και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πιο θρεπτικά – από τα φρέσκα, όπως επισημαίνουν ειδικοί βάσει των ερευνητικών στοιχείων.

Σε μελέτη του 2015, επιστήμονες μέτρησαν τα επίπεδα τεσσάρων βιταμινών σε οκτώ είδη φρέσκων και κατεψυγμένων φρούτων και λαχανικών: φράουλες, σπανάκι, μπρόκολο, καλαμπόκι, καρότα, αρακά, φασολάκια και μύρτιλα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ενώ γενικά τα επίπεδα των βιταμινών ήταν παρόμοια, υπήρχαν αξιοσημείωτες εξαιρέσεις: το κατεψυγμένο καλαμπόκι, τα φασολάκια και τα μύρτιλα είχαν σημαντικά περισσότερη βιταμίνη C από τις φρέσκες εκδοχές τους.

Το ίδιο συνέβη και με τη βιταμίνη E σε κατεψυγμένα φασολάκια, αρακά, μύρτιλα και σπανάκι. Ακόμα και το μπρόκολο είχε υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης B2 στην κατεψυγμένη του μορφή.

Όπως εξηγούν οι διατροφολόγοι, τα κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά καταψύχονται αμέσως μόλις ωριμάσουν – δηλαδή όταν έχουν το μέγιστο των θρεπτικών τους ουσιών. Αντίθετα, τα φρέσκα χάνουν σταδιακά τα θρεπτικά τους συστατικά όσο μένουν στα ράφια ή στα σπίτια μας.

Αυτό το φαινόμενο είναι εντονότερο στα εκτός εποχής φρούτα, τα οποία προέρχονται από κάποιο πολύ μακρινό μέρος, έχοντας ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουν στα ράφια του σούπερ μάρκετ, χάνοντας θρεπτικά συστατικά στην πορεία.

2. Μπορεί να είναι πιο οικονομικά

Τα κατεψυγμένα τρόφιμα είναι συχνά φθηνότερα από τα φρέσκα. Αυτό σημαίνει σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις – ιδιαίτερα όταν πρόκειται για φρούτα εποχής – αλλά σε γενικές γραμμές τα κατεψυγμένα προσφέρουν καλύτερη τιμή.

Επιπλέον, τα κατεψυγμένα διαρκούν για μήνες, άρα μειώνουν τη σπατάλη. Μπορείτε επίσης μόλις τα ανοίξετε να τα μεταφέρετε από τη συσκευασία τους σε σακούλες κατάψυξης που κλείνουν αεροστεγώς για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

3. Είναι εξαιρετικά πρακτικά

Η ευκολία που προσφέρουν τα κατεψυγμένα τρόφιμα είναι ανεκτίμητη. Πολλά κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά, είναι ήδη καθαρισμένα και κομμένα, έτοιμα να καταναλωθούν. Ορισμένα είναι επίσης ημιμαγειρεμένα πριν καταψυχθούν, οπότε χρειάζονται μόνο λίγο ζέσταμα πριν σερβιριστούν.

Το μοναδικό μειονέκτημα είναι η αλλαγή υφής μετά την απόψυξη. Κάποια φρούτα όπως οι φράουλες για παράδειγμα, μαλακώνουν – γι’ αυτό και είναι ιδανικά για smoothies.