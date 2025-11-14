Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στο Μαρούσι, όπου ένας 14χρονος μαθητής δέχτηκε άγρια επίθεση από συνομήλικους μέσα στον δρόμο, ενώ η παρέα των δραστών κατέγραφε τη σκηνή με τα κινητά τους.

Στο υλικό που κυκλοφόρησε, ο μαθητής διακρίνεται να προσπαθεί να προστατεύσει το πρόσωπό του, σηκώνοντας τα χέρια του, ενώ ένας άλλος ανήλικος τον χτυπά επανειλημμένα με χαστούκια και κλωτσιές. Η επίθεση κλιμακώνεται, καθώς συμμετέχουν και άλλα παιδιά, τα οποία –όπως αναφέρεται– τον χτυπούν διαδοχικά.

Ένα ακόμη αγόρι παρεμβαίνει, ζητώντας επίμονα από το θύμα να ζητήσει συγγνώμη. Όταν ο 14χρονος αρνείται, εκείνος τον γρονθοκοπεί οργισμένα στο πρόσωπο.

Με βάση ρεπορτάζ του Star, ο μαθητής απευθύνθηκε στον διευθυντή του σχολείου για βοήθεια. Ο διευθυντής κάλεσε άμεσα τους γονείς, εξηγώντας τους τι είχε συμβεί.

Οι γονείς του παιδιού κατέθεσαν μήνυση. Σύμφωνα με την καταγγελία τους, το παιδί αντιμετώπιζε ήδη από την αρχή της χρονιάς προβλήματα με νέο μαθητή. Μάλιστα, είχαν λάβει μηνύματα από άγνωστο νεαρό, ο οποίος ζητούσε από τον 14χρονο «να τον προστατεύει για να μην φάει ξύλο».

Όταν ο μαθητής απάντησε ότι δεν διαθέτει χρήματα, εκείνοι φέρονται να του είπαν: «Φέρε ό,τι έχεις από το σπίτι, χρυσαφικά».

Η μητέρα του 14χρονου αποκάλυψε πως ο γιος της δεχόταν συνεχείς πιέσεις και εκφοβισμό.

Η αστυνομία συνέλαβε τρεις ανήλικους που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.