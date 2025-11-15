Μετά από δύο επιτυχημένες χρονιές σε Ελλάδα και εξωτερικό, η βραβευμένη παράσταση «Οιδίπους Τύραννος» του Θανάση Σαράντου συνεχίζει τη διαδρομή της σε νέο χώρο, στο Θέατρο ΡΟΕΣ, εγκαινιάζοντας ένα νέο κύκλο παραστάσεων.

Όπως σημειώνει ο ίδιος ο σκηνοθέτης για την τραγωδία του Σοφοκλή: «Δύσκολα μπορεί ν’ αμφισβητηθεί το πόσο επίκαιρη είναι για τη χώρα μας, αλλά και για τον πλανήτη μας την περίοδο που διανύουμε. Είναι η τραγωδία της Γνώσης και της αυτογνωσίας». Μάλιστα, στην παράσταση του Σαράντου έχουμε και μία… ανατροπή, καθώς την Ιοκάστη, αλλά και τον Τειρεσία ερμηνεύει η εξαιρετική Αγγελική Λεμονή.

Λίγο πριν την πρεμιέρα της παράστασης, η πρωταγωνίστρια μίλησε στο Newsbeast.

– Τι σημαίνει για εσάς η διεθνής αναγνώριση και το Α’ βραβείο γυναικείου ρόλου που πήρατε στο Φεστιβάλ Μογγολίας; Αλλάζει κάτι στην αντίληψη σας για τον εαυτό σας και τη δουλειά σας;

Μακρινή χώρα η Μογγολία· ένας άλλος πολιτισμός, που αγαπά και σέβεται το θέατρο παρά τις δυσκολίες που μπορεί να έχει. Καταπληκτικοί συνάδελφοι – με πειθαρχία, ευγένεια και διακριτικότητα. Ήταν βαθιά συγκίνηση αυτό το βραβείο, γιατί μοιράστηκα τη χαρά του με εξαιρετικούς ανθρώπους. Κι αν υπήρχε δυσκολία στη γλώσσα, ξεπεράστηκε μιλώντας τη γλώσσα του θεάτρου – που είναι παγκόσμια.

– Πώς συνεργάζεστε με τον Θανάση Σαράντο, που είναι ταυτόχρονα σκηνοθέτης και συμπρωταγωνιστής σας; Υπάρχουν στιγμές που σας ενέπνευσαν ή σας ξάφνιασαν;

Αυτό που μας έφερε κοντά είναι η δουλειά. Ακολούθησα τις οδηγίες του σκηνοθέτη μου και έπαιξα τις σκηνές μαζί του. Το πιο δύσκολο κομμάτι το ζει ο ίδιος, όμως και οι δύο, κάθε φορά, προχωράμε όλο και περισσότερο, ανακαλύπτοντας ρόλους και εαυτούς.

– Η παράσταση μιλά για την αλήθεια, τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη, θέματα που μοιάζουν εξαιρετικά επίκαιρα. Πώς πιστεύετε ότι ο «Οιδίπους Τύραννος» συνομιλεί με τη σημερινή κοινωνία;

Η αλήθεια έχει τεράστια αξία, όσο σκληρή κι αν είναι. Ο Οιδίποδας έρχεται αντιμέτωπος με το τίμημα της αλήθειας, της ευθύνης. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν οι άνθρωποι ζούσαν χωρίς ψευδαισθήσεις. Όταν γνωρίζεις την αλήθεια, μπορείς να αντιμετωπίσεις τη δυσκολία κατάματα, χωρίς να παρασύρεσαι σε «δεύτερα πράγματα»: ψέματα, πονηριές, απατεωνιές. Μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο. Αλήθεια μόνο.

– Η μετάφραση του Μίνου Βολανάκη έχει χαρακτηριστεί «θαυμαστή» και «λαϊκή». Πόσο σας βοήθησε αυτή η γλώσσα να πλησιάσετε τον χαρακτήρα και να επικοινωνήσετε με το κοινό;

Η μετάφραση του Βολανάκη είναι ένα δώρο για τον ηθοποιό. Έχει απλότητα, δύναμη, ρυθμό και όλα είναι ειπωμένα με τέτοιον τρόπο που φτάνουν κατευθείαν στην καρδιά, χωρίς εξηγήσεις, χωρίς παραπομπές.

– Αν έπρεπε να δώσετε μια συμβουλή σε μια νέα ηθοποιό που θέλει να ερμηνεύσει δύο τόσο διαφορετικούς ρόλους σε μία παράσταση, ποια θα ήταν;

Να αφήσει το ένστικτό της ελεύθερο. Μαζί με τη δουλειά που απαιτεί το κείμενο και το σώμα, θα οδηγηθεί φυσικά στα βήματα του ενός και του άλλου ρόλου, με ό,τι χρειάζεται. Δεν παίζουμε τον άνδρα και τη γυναίκα· δεν παίζουμε τη διαφορά. Είναι ένα ωραίο ταξίδι.

Η υπόθεση

Ο Οιδίποδας, βασιλιάς της Θήβας, αναλαμβάνει να βρει τον δολοφόνο του Λαΐου ο οποίος, σύμφωνα με τον χρησμό, είναι υπεύθυνος για τον φοβερό λοιμό που έχει πλήξει την πόλη του. Στην πορεία, ανακαλύπτει πως όχι μόνο είναι ο ίδιος ο φονέας του προηγούμενου βασιλιά της Θήβας, αλλά και ο δολοφόνος του πατέρα του και σύζυγος της μητέρας του. Έπειτα από αυτή την αποκάλυψη της τραγικής αλήθειας, η Ιοκάστη απαγχονίζεται και ο Οιδίποδας αυτοτυφλώνεται.

Ο «Οιδίπους Τύραννος» δείχνει εύστοχα την ικανότητα του ανθρώπου να διαχειρίζεται, στην πορεία των αιώνων, όλα τα δεινά που αποδόθηκαν σε πλανητική ανισορροπία ή θεϊκή τιμωρία, αλλά στην πραγματικότητα προκλήθηκαν λόγω της ανθρώπινης πλεονεξίας και ματαιοδοξίας».

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Μίνως Βολανάκης

Σκηνοθεσία- Δραματουργική επεξεργασία – φωτισμοί: Θανάσης Σαράντος

Μουσική – Ηχητικός σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης

Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Λέπουρης

Προβολή και Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου-We Will

Παραγωγή: Ηθικόν Ακμαιότατον ΑΜΚΕ

Ερμηνεύουν οι: Θανάσης Σαράντος (Οιδίπους Τύραννος), Αγγελική Λεμονή (Ιοκάστη- Τειρεσίας), Κωνσταντίνος Λάγκος (Κρέων), Πάρης Σκαρτσολιάς (Εξάγγελος-Χορός), Γιάννης Χαρτοδιπλωμένος (Χορός), Βαγγέλης Μάγειρος (Χορός-Θεράπων), Κωνσταντίνος Τσιάκος (Χορός), Παναγιώτης Παπαδούλης (Χορός) Χάρης Παπαδόπουλος (Άγγελος-Χορός).

Πρεμιέρα: 18 Νοεμβρίου 2025

Πότε: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00 έως 6 Ιανουαρίου 2026

Πού: Θέατρο ΡΟΕΣ Ιάκχου 16, Κεραμεικός Τηλ ταμείου: 210-3474312