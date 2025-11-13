Ο Παναθηναϊκός AKTOR σημείωσε σπουδαία νίκη μέσα στη Μαδρίτη, επικρατώντας της Ρεάλ με 87-77 για την 11η αγωνιστική της EuroLeague το βράδυ της Πέμπτης. Ο Εργκίν Αταμάν δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την απόδοση της ομάδας και στάθηκε ιδιαίτερα στον Κένεθ Φαρίντ και στη διοίκηση του Παναθηναϊκού που τον προσέφερε στην ομάδα.

«Πριν το ματς είπα στους παίκτες ότι στο Παρίσι ήταν τελείως διαφορετικό ματς. Η Παρί παίζει εξαιρετικά γρήγορο μπάσκετ. Ήταν πολύ δύσκολο να παίξουμε απέναντι αυτό το σύστημα αλλά βρήκαμε τρόπο να κερδίσομε. Η Ρεάλ είναι άλλη ομάδα με άλλη ποιότητα, με παίκτες σταρ και ισορροπία και στην επίθεση και στην άμυνα. Και ήταν πιο εύκολο να παίξουμε εναντίον της Ρεάλ. Παίξαμε έξυπνα και εξαιρετική άμυνα», ανέφερε αρχικά, προσθέτοντας:

«Στην επίθεση είχαμε 17 ασίστ για μόλις τέσσερα λάθη. Το να καταφέρνεις κάτι τέτοιο με ομάδες όπως η Ρεάλ σε εκτός έδρας ματς είναι καταπληκτικό για την ομάδα μου. Ο Τι Τζέι κοντρόλαμε τον ρυθμό του αγώνα ενώ είχαμε τον Φαρίντ που έπαιξε εξαιρετικά και στις δύο πλευρές. Μας έδωσε δύναμη στα ριμπάουντ. Πήραμε αυτή τη νίκη και είναι σημαντικό που είδαμε το επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε. Πήραμε δύο νίκες που απέδειξαν ποιο είναι πραγματικά το επίπεδό μας».

Ο προπονητής των «πράσινων» μίλησε και για τη σημασία της απόκτησης του Φαρίντ: «Πρώτα από όλα θεωρώ ότι το διοικητικό κομμάτι, όσοι ασχολούνται με την ομάδα έκαναν εξαιρετική δουλειά που κατάφεραν να φέρουν τον Φαρίντ. Τα παιχνίδια που χάσαμε τα παίξαμε χωρίς σέντερ. Είναι πολύ δύσκολο να παίζεις χωρίς σέντερ στην Euroleague. Με Φαρίντ βρήκαμε ισορροπία σε άμυνα και επίθεση. Η πνευματική και αγωνιστική αλλαγή οφείλεται και σε αυτό και κερδίσαμε δύο δύσκολες ομάδες».