Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φιλοξενείται από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη «Movistar Arena» (21:45) για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης και θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες του σε αυτήν τη «διαβολοβδομάδα».

Οι «πράσινοι» προέρχονται από μία σημαντική νίκη με σκορ 101-95 στην έδρα της Παρί, με την οποία έσπασαν το σερί δύο ηττών που έτρεχαν στις ευρωπαϊκές τους αναμετρήσεις και ανέβηκαν στο 6-4.

Με αυτό το παιχνίδι, μάλιστα, ο Παναθηναϊκός θα ολοκληρώσει ένα διάστημα συνεχόμενων εκτός έδρας αγώνων, επιστρέφοντας στο Telekom Center Athens για τις επόμενες τρεις αγωνιστικές.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά των δύο ομάδων, για τον Παναθηναϊκό δεν υπολογίζονται οι Ματίας Λεσόρ, Ρισόν Χολμς, Ομέρ Γιούρτσεβεν και Βασίλης Τολιόπουλος. Η Ρεάλ ελπίζει να έχει στη διάθεσή της τον Μάριο Χεζόνια, που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στην πλάτη.