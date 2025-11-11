Ο Έργκιν Αταμάν υπογράμμισε τα δυνατά σημεία στην επιθετική απόδοση του Παναθηναϊκού απέναντι στην Παρί, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημαντική συνεισφορά του Κένεθ Φαρίντ στην πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 101-95 την Παρί εκτός έδρας για τη 10η αγωνιστική της Euroleague.

Τι δήλωσε ο Έργκιν Αταμάν:

«Ήταν επιθετικά ένα aggressive παιχνίδι. Πιστεύω μοιράσαμε καλά την μπάλα στην επίθεση, βρήκαμε καλές λύσεις. Έχουμε 27 ασίστ. Αμυντικά κάναμε κάποια λάθη. Έκαναν επιθέσεις νωρίς και έπαιρναν σουτ που είναι δύσκολο να αμυνθείς. Βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε το ματς. Ένα από τα καλύτερα πράγματα για εμάς είναι ότι ο νέος μας παίκτης, ο Φαρίντ, είχε τρομερή συνεισφορά στα λεπτά που έπαιξε».