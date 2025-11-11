Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Φρανκ Νιλικίνα στην αναμέτρηση απέναντι στη Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ την Τετάρτη (12/11, 21:15).

Ο Γάλλος άσος αντιμετωπίζει πρόβλημα στους οπίσθιους μηρίαιους όπως έκανε γνωστό ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο τραυματισμός του Γάλλου δεν είναι σοβαρός, όμως θα τον κρατήσει εκτός από το παιχνίδι με τους Λιθουανούς και ίσως και για το παιχνίδι της Παρασκευής στο Μιλάνο

Ο Κίναν Έβανς θα επιστρέψει στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού σε ευρωπαϊκό παιχνίδι και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής.