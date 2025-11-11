«Ήταν μια βραδιά πάρα πολύ εντυπωσιακή, όντως, με την ψηφιακή απεικόνιση της Ζωής. Επειδή ο Διαμαντής, ο Καραναστάσης, ασχολείται πάρα πολύ με την ψηφιακή τεχνολογία, το έκανε μαζί με την ομάδα του, πράγμα που ούτε και εμείς το ξέραμε, εμείς οι πέντε βουλευτές τέλος πάντων που είμαστε» είπε ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας, βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές», αναφερόμενος στην παρουσίαση του προγράμματος του κόμματος, χθες στο Γκάζι.

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η πρόεδρος του κόμματος εμφανίστηκε σε διάφορες εκδοχές με ψηφιακά avatars, ανάλογα με τον τομέα που αφορούσε το πρόγραμμα.

«Ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Γιατί εμείς, ο καθένας μας σε κάθε τομέα είχε δώσει τις δικές του προσωπικές ιδέες, αλλά δεν ξέραμε ότι θα γίνει αυτή η τόσο εντυπωσιακή απεικόνιση» ανέφερε, ενώ απαντώντας στα αρνητικά σχόλια που γράφτηκαν στο social media σημείωσε «αυτό είναι επόμενο, αναμενόμενο, γιατί κάθε τι που λέγεται, ή που λέμε, ή που κάνουμε μέσα από τις πράξεις μας στη ζωή, κάποιοι αντιδρούν αρνητικά».

Απαντώντας στην κριτική που ακούστηκε ότι δεν παρουσιάστηκε η ομάδα η οποία επιμελήθηκε το πρόγραμμα, ο κ. Μπιμπίλας σημείωσε ότι δεν παρουσιάστηκε, αλλά τα ονόματα σε κάθε τομέα ελέχθησαν: «σε κάθε τομέα η Ζωή είπε και ποιοι δούλεψαν γι’ αυτόν τον τομέα και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό».

Για την πορεία της Πλεύσης Ελευθερίας στις δημοσκοπήσεις

Ως προς το επιχείρημα ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει στελέχη, ο κ. Μπιμπίλας είπε «αυτό το λένε όμως οι αντίπαλοι. Στην πραγματικότητα υπάρχουν και στελέχη, υπάρχουν και μηχανισμοί. Απλά το κόμμα αυτό στο οποίο βρίσκομαι δεν είναι κόμμα όπως είναι τα άλλα κόμματα. Ακόμα δεν έχει κάνει συνέδρια. Αυτά όμως θα γίνουν. Δεν το γνωρίζω να σας πω πότε ακριβώς θα γίνουν αυτά, αλλά όντως θα γίνουν. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που δουλεύουν σε όλους τους τομείς. Δεν είναι η Ζωή μόνη της για όλα. Γιατί και πώς να τα προλάβει όλα αυτά; Όλοι έχουμε μοιραστεί ευθύνες».

Σχετικά με τη δημοσκοπική πορεία του κόμματος, που φαίνεται να επηρεάζεται ανοδικά όταν η τραγωδία των Τεμπών βρίσκεται μπροστά στην επικαιρότητα και αντίθετα να υποχωρεί όταν βρίσκεται πιο πίσω, ο κ. Μπιμπίλας σημείωσε «έχει φτάσει και πάνω από το 15. Πήγε και στο 7 και ξαναγύρισε στο 10. Να σας πω όμως ότι εγώ, έτσι όπως λειτουργούν οι δημοσκοπήσεις καθημερινά, δεν τους έχω καμία εμπιστοσύνη. Δεν χρειάζεται να γίνεται καθημερινά μια δημοσκόπηση και να ανεβοκατεβαίνει σε τέτοιο βαθμό. Σε τι βοηθάει αυτό;»

Τι είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας για το «κόμμα Τσίπρα» και το «κόμμα Καρυστιανού»

Σχετικά με το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα η κ. Καρυστιανού ή και ο κ. Τσίπρας, ερωτηθείς κατά πόσο θεωρεί ότι θα επηρεαστεί η Πλεύση Ελευθερίας, ο κ. Μπιμπίλας ανέφερε «κάθε κόμμα που δημιουργείται, κάποια μερίδα των πολιτών ασφαλώς θα μεταλλάσσεται, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ακόμα δεν έχουν δημιουργηθεί τα κόμματα και εμείς μιλάμε για ενδεχόμενα κόμματα. Ας γίνουν πρώτα και θα δούμε».

Ειδικά για τον κ. Τσίπρα, κληθείς να κάνει κάποιο σχόλιο σημείωσε «επειδή ήμουν και εγώ κάποτε στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλω να το σχολιάζω γιατί είναι σαν να μην με αφορά. Ο κ. Τσίπρας κάνει μια επαναφορά μέσω ενός βιβλίου με αυτόν τον χαρακτηριστικότατο τίτλο που θα μπορούσε για τη ζωή του κάθε ανθρώπου να λέμε ότι είναι μια Ιθάκη, γιατί ψάχνουμε στόχο όλοι. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το ξαναζεσταμένο φαγητό του κ. Τσίπρα, ο οποίος μας έχει απογοητεύσει στο παρελθόν, γιατί πρέπει να δώσουμε ελπίδες σε αυτόν; Έτσι το βλέπω εγώ. Μπορεί άλλοι να το βλέπουν διαφορετικά. (…)

Δεν είναι παράλογο ο ΣΥΡΙΖΑ που διελύθη να υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή ενώ έφυγε ο κ. Τσίπρας από τον ΣΥΡΙΖΑ να τον παρακαλάνε με κάποιο τρόπο να γυρίσουν πίσω σε αυτό το υποτιθέμενο κόμμα που θα κάνει; Είναι λίγο οξύμωρο όλο αυτό που γίνεται και μοιάζει λίγο με αστείο».

Για την κ. Καρυστιανού και το αν έχει επέλθει μια απόσταση σε ό,τι αφορά την προσωπική αλλά και την πολιτική σχέση που είχε με την κ. Κωνσταντοπούλου και την Πλεύση Ελευθερίας, ο κ. Μπιμπίλας επισήμανε «επειδή είναι πάρα πολύ λεπτό το θέμα και δεν είχα καθόλου επαφή εγώ με την κυρία Καρυστιανού, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί. Το βλέπω και εγώ ότι έχει λίγο αλλάξει αυτή η κατάσταση, αλλά δεν μπορώ να σας πληροφορήσω τι ακριβώς έχει συμβεί».

Για τον Πάνο Ρούτσι και την εξέταση της σορού του γιου του

Σχετικά με τον κ. Πάνο Ρούτσι και το γεγονός ότι δέχεται κριτική η κ. Κωνσταντοπούλου για την καθυστέρηση στο να ορίσει τις εξετάσεις που ζητά να γίνουν στη σορό του γιου του, ο κ. Μπιμπίλας ανέφερε ότι δεν γνωρίζει ακριβώς και γι’ αυτό δεν μπορεί να μιλήσει, ωστόσο πρόσθεσε πως περιμένουν ακόμα τους τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό, να αποφασιστεί ποιοι θα είναι, και πως θεωρεί ότι εντός δεκαημέρου αυτό θα έχει λυθεί.

«Το ακούω και εγώ, αλλά δεν υφίσταται αυτό, ότι δεν θέλει κάποιος να αρχίσει η δίκη» τόνισε ερωτηθείς για όσους λένε ότι γίνεται σκόπιμα χρονοτριβή και συμπλήρωσε «νομίζω ότι μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα έχει λυθεί και θα έχουν λυθεί οι απορίες αυτές. Μια μικρή αναμονή ακόμα, για να βρεθεί καλύτερο αποτέλεσμα, νομίζω ότι χρειάζεται».