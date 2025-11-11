Πέντε χρόνια μετά το εργατικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 38χρονο Μανώλη Αφράτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο στο Ρέθυμνο, ενώ εκτελούσε δρομολόγιο με φορτηγό ψυγείο, η υπόθεση επέστρεψε σήμερα στις αίθουσες του Εφετείου Χανίων. Το τραγικό περιστατικό είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2020, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα ο Μανώλης Αφράτης να καταπλακωθεί από φθαρμένα καθίσματα του φορτηγού.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Σήμερα εκδικάζεται η έφεση στην οποία είχε προχωρήσει ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης της εταιρείας, που είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε δύο χρόνια με 3ετή αναστολή.

Στον χώρο των δικαστηρίων, εκτός από την οικογένεια, είχαν συγκεντρωθεί και πολίτες οι οποίοι ζητούσαν δικαίωση.

Η πλευρά του θύματος είχε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή ότι το φορτηγό το οποίο οδηγούσε ο 38χρονος ήταν «φονικό», καθώς όπως υποστηρίζει δεν είχε ληφθεί κανένα μέτρο ασφαλείας, δεν υπήρξε συντήρηση και είχε μετατραπεί παράνομα σε ψυγείο χωρίς να έχει διενεργηθεί ο απαιτούμενος μηχανικός έλεγχος.

«Περιμένουμε δικαιοσύνη, να τελειώσουμε με αυτόν τον Γολγοθά, με αυτό το μαρτύριο, να πενθήσω κι εγώ το παιδί μου», είπε με δάκρυα στα μάτια η μητέρα του αδικοχαμένου Μανώλη Αφράτη.

«Όπως είπε ο εισαγγελέας, (στο πρώτο δικαστήριο) βάλατε τα παιδιά σε μια νεκροφόρα. Αυτός έπρεπε να είναι εκεί μέσα, όχι το παιδί μου και να βγαίνει και από πάνω. Δεν τον φτάνει αυτό που έγινε, θέλει να τον αθωώσουν τελείως. Το παιδί μου ποιος θα το αθωώσει να το βγάλει από εκεί που είναι; Κανείς», συμπλήρωσε η μητέρα.

Ο Στέλιος Αφράτης, αδελφός του Μανώλη, ανέφερε: «Τον έβαλαν σε ένα σαράβαλο φορτηγό, έσπασαν τα φρένα και έχασε τη ζωή του». Όπως είπε το φορτηγό ήταν παράνομο, δεν πληρούσε καν τις στοιχειώδεις ασφαλιστικές δικλείδες. «Στη θέση του οδηγού είχε ένα καδρόνι να συγκρατεί τη θέση οδήγησης. Τα καθίσματα ήταν ξεβιδωμένα, έπεσαν πάνω του και τον τσάκισαν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αδελφός του έβλεπε την επικινδυνότητα των συνθηκών κάτω από τις οποίες εργαζόταν: «Μέχρι το τελευταίο βράδυ έπαιρνε τηλέφωνο για να αποχωρήσει από τη δουλειά του, γιατί έβλεπε τι γινόταν και ήθελε να φύγει».