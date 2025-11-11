Μια χειραψία μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και της ειδικού υγείας, Εκατερίνας Λεσχίνσκαγια, προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον για την κατάσταση της υγείας του Ρώσου προέδρου, καθώς παρατηρήθηκαν εμφανείς φλέβες στα χέρια του και ασυνήθιστη σφιχτή γροθιά.

Ο 73χρονος Πούτιν συναντήθηκε με τη Λεσχίνσκαγια, 22 ετών, πρόεδρο του κινήματος «Ρωσική Υγιής Πατρίδα», για να συζητήσουν τη δυνατότητα απαγόρευσης της πώλησης ηλεκτρονικών τσιγάρων στη Ρωσία, όταν έγιναν αντιληπτά τα σημάδια στα χέρια του. Κατά τη χειραψία, το δεξί χέρι του Πούτιν εμφανίστηκε με έντονες φλέβες, εμφανείς τένοντες και λεπτό, ρυτιδιασμένο δέρμα. Το βίντεο δείχνει τον Ρώσο ηγέτη να κουνά νευρικά τα δάχτυλά του και να τα σφίγγει σε γροθιά κάτω από το μανίκι του σακακιού.

Μετά τη διάδοση του βίντεο στο X και αργότερα σε πολωνικά μέσα ενημέρωσης, ουκρανικές πηγές υποστήριξαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος μπορεί να υποφέρει από πόνο. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής, Δ. Γκόρντον, δήλωσε: «Ο Πούτιν σφίγγει τα χέρια του κάνοντας γροθιά. Φαίνονται πρησμένα και πονεμένα, με φλέβες να προεξέχουν έντονα στο ένα χέρι».

Άλλες πηγές αναφέρουν ότι τα σημάδια είναι φυσιολογικά για την ανδρική γήρανση και ότι ο Πούτιν προσπαθεί να τα κρύψει μέσω αισθητικής χειρουργικής, μετά από πάνω από ένα τέταρτο αιώνα στην εξουσία. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, έχει απορρίψει όλες τις υποψίες ότι ο ηγέτης είναι άρρωστος, χαρακτηρίζοντάς τες ως «ψευδείς ειδήσεις».

Η συζήτηση γύρω από την υγεία του Πούτιν επανήλθε δύο μήνες μετά από συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, 72 ετών, κατά την οποία συζήτησαν ενθουσιωδώς για βιολογικές καινοτομίες που θα τους επέτρεπαν να ζήσουν έως τα 150 χρόνια. Ο Πούτιν είπε στον Σι: «Τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς. Όσο ζεις περισσότερο, τόσο νεότερος γίνεσαι». Ο Σι, σε μια καταγεγραμμένη συνομιλία, απάντησε: «Οι άνθρωποι σπάνια ζούσαν μέχρι τα 70, αλλά τώρα στα 70 είσαι ακόμη παιδί».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η υγεία του Πούτιν αμφισβητείται. Τον Νοέμβριο του 2023, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Αστάνα του Καζακστάν, ο πρόεδρος εμφανίστηκε να κάνει περίεργες κινήσεις με τα πόδια του, ενώ μιλούσε σε συνέντευξη Τύπου. Το αριστερό πόδι άρχισε να τρέμει, ενώ στη συνέχεια και τα δύο γόνατα κινούνταν πλαγίως, με τον Πούτιν να παίρνει καλύτερη στάση για να σταθεροποιηθεί. Ο γιατρός Μπομπ Μπερούκιμ, νευρολόγος στη Νέα Υόρκη, σχολίασε ότι τέτοιες κινήσεις μπορεί να οφείλονται σε διάφορες νευρολογικές παθήσεις, όπως η νόσος του Πάρκινσον, σύμφωνα με την Daily Mail.

Μάλιστα, τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2023, ο Πούτιν εμφανίστηκε να ξύνει και να τρίβει επανειλημμένα το πρόσωπο και τον λαιμό του σε δημόσιες εμφανίσεις, ενώ συχνά παρατηρήθηκαν πρησμένα χαρακτηριστικά στο πρόσωπό του. Σύμφωνα με τον Dr. Berookhim, η διόγκωση μπορεί να οφείλεται σε θεραπεία με στεροειδή, σε φλεγμονές ή σε σοβαρότερες ιατρικές καταστάσεις. Άλλες πιθανότητες περιλαμβάνουν αλλεργίες, μολύνσεις ιγμορείων ή δοντιών ή ακόμα και ενέσεις Botox.

Το 2022, το ρωσικό ερευνητικό μέσο Proekt ανέφερε ότι κατά τις επισκέψεις του Πούτιν στο Σότσι είχαν καταγραφεί συχνές παρουσίες ειδικών σε ογκολογία θυρεοειδούς και ΩΡΛ, υποδεικνύοντας πιθανή θεραπεία για σοβαρές παθήσεις. Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε την έρευνα «μυθοπλασία και αναλήθεια». Στην ίδια χρονιά, εμφανίστηκε μια μη επαληθευμένη ηχογράφηση Ρώσου ολιγάρχη που ανέφερε ότι ο Πούτιν πάσχει από καρκίνο στο αίμα.

Το 2025 κυκλοφόρησαν επίσης ισχυρισμοί ότι ο Πούτιν χρησιμοποίησε σωσία για να επισκεφθεί τη γραμμή του μετώπου στην περιοχή Κουρσκ, με φωτογραφίες που έδειχναν πιο λεπτό σώμα και πρόσωπο και σημειωνόταν ότι χρησιμοποιήθηκαν χειρόγραφα σημειώματα μικρότερου μεγέθους από τα συνήθη τυπωμένα του. Ιάπωνες ερευνητές AI υποστηρίζουν ότι υπάρχουν δύο τακτικοί σωσίες του Πούτιν, βασισμένοι σε φωνητική και αναγνώριση προσώπου.

Η φημολογία για σωσίες οδήγησε σε θεωρίες συνωμοσίας ότι ο Πούτιν ενδέχεται να έχει ήδη πεθάνει και να έχει αντικατασταθεί. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε αυτές τις θεωρίες «ανοησίες που προκαλούν μόνο γέλιο».

Το 2020, σε ερώτηση δημοσιογράφου της TASS αν είναι πραγματικός, ο Πούτιν απάντησε: «Ναι», προσθέτοντας ότι τα μέτρα για σωσίες του προτάθηκαν από τα σώματα ασφαλείας και αρνήθηκε τη χρήση τους κατά τις δύσκολες περιόδους της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.