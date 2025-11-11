Μετά από έναν επίπονο τελικό διάρκειας σχεδόν τριών ωρών απέναντι στον Λορέντσο Μουζέτι, ο Νόβακ Τζόκοβιτς πρόσθεσε έναν ακόμη σταθμό στην πορεία του, φτάνοντας στους 101 τίτλους καριέρας στο Hellenic Championship. Η χαρά του αποτυπώθηκε και στα social media, όπου επέλεξε να το γιορτάσει με χιούμορ.

Λίγες μέρες αργότερα, ο Σέρβος πρωταθλητής βρέθηκε στην Ακρόπολη, κρατώντας το νέο του τρόπαιο. Στάθηκε μπροστά από τον Ναό της Αθηνάς Νίκης και φωτογραφήθηκε, δημοσιεύοντας το στιγμιότυπο στους λογαριασμούς του, όπου μέσα σε λίγη ώρα συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια.

Το στοιχείο που τράβηξε τη μεγαλύτερη προσοχή ήταν η παιχνιδιάρικη επεξεργασία της φωτογραφίας: ο Τζόκοβιτς πλαισιώθηκε από σκυλιά της Δαλματίας, κάνοντας ένα ευφυές λογοπαίγνιο με τους 101 τίτλους του, σε ξεκάθαρη αναφορά στην κλασική ταινία «101 Δαλματίες».