Να παραβρεθεί στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς, έχει σκοπό ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, ακόμη και αν δεν υπάρχει για εκείνον επίσημη πρόσκληση.

Κατά τη διάρκειας συζήτησης που είχε σε εκπομπή του MEGA και σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα ο κ. Γιαννούλης τόνισε πως «δεν ξέρω εάν έχουν βγει οι προσκλήσεις, δεν είμαι εγώ οργανωτής. Έχω πάει και στου Στυλιανίδη. Και να μην με καλέσουν, θα πάω. Δεν είναι προσωπικό».

«Οι παρεμβάσεις Σαμαρά, οι πρωτοβουλίες Τσίπρα και κυρίως η εγκληματική αδιαφορία Μητσοτάκη θα αναδιατάξουν το πολιτικό σκηνικό εντός των επόμενων εβδομάδων και μηνών».

«Άρα τον περιμένετε τον κύριο Τσίπρα εσείς;» τον ρώτησε η Ανθή Βούλγαρη, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να απαντά: Όλα τα περιμένουμε», απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.