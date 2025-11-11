Καβγάς μεταξύ οδηγών σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Λένορμαν, δίπλα σε δημοτικό σχολείο, όταν δύο οδηγοί διαπληκτίστηκαν στη μέση του δρόμου, εν μέσω καταρρακτώδους βροχής.

Σύμφωνα με βίντεο της ΕΡΤ, όλα συνέβησαν γύρω στις 12:00, όταν ο οδηγός ενός κόκκινου αυτοκινήτου σταμάτησε απότομα, άνοιξε την πόρτα, κατέβηκε και άφησε το όχημά του στη μέση του δρόμου.

Πλησίασε το ταξί που βρισκόταν μπροστά του, άνοιξε την πόρτα του οδηγού και άρχισε να τον χτυπάει, φωνάζοντας και ζητώντας του εξηγήσεις για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Ο οδηγός του ταξί δεν κατέβηκε ποτέ από το όχημά του και προσπάθησε να αμυνθεί από τη θέση του. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα έντασης, κατάφερε να κλείσει την πόρτα και να απομακρυνθεί.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια δεκάδων περαστικών, την ώρα που έβρεχε καταρρακτωδώς. Κανείς, ωστόσο, δεν επενέβη, ενώ αρκετοί βγήκαν στα μπαλκόνια και στις εισόδους καταστημάτων για να παρακολουθήσουν τη σκηνή.

Η ΕΡΤ μίλησε με κατοίκους και εργαζόμενους της περιοχής, οι οποίοι ανέφεραν ότι δεν κατάλαβαν τον λόγο του καβγά, όμως είχαν την εντύπωση πως ο οδηγός του κόκκινου αυτοκινήτου ήταν εκείνος που επιτέθηκε πρώτος. Όπως εκτιμούν, οι δύο άνδρες ήταν άγνωστοι μεταξύ τους και όλα ξεκίνησαν από μια διαφωνία στον δρόμο.