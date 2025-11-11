«Αποδείξαμε έμπρακτα ότι ασκούμε αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία προς όφελος των εθνικών συμφερόντων», είπε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου της ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Interplast.

Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο ενώ νωρίτερα μιλώντας σε πολίτες είπε ότι η Θράκη μπαίνει στο παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη με τα οφέλη να διαχέονται σε όλη την Περιφέρεια.