Εντυπωσίασε η επίδειξη με drones στη Σχολή Ικάρων το βράδυ του Σαββάτου (8 Νοεμβρίου).

Τα drones ενώθηκαν στον αέρα και, με διάφορα χρώματα, σχημάτισαν μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά και το σύνθημά της, «Αιέν Υψικρατείν» («Πάντοτε να κυριαρχείς στα ύψη»).

Η στιγμή που εντυπωσίασε περισσότερο ήταν όταν τα drones σχημάτισαν ένα μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο ήταν μπλε, αντιπροσωπεύοντας τα χρώματα της Ελλάδας, να καταρρίπτει ένα κόκκινο, στα χρώματα της Τουρκίας.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επίδειξη:

Χρόνια πολλά στην Πολεμική Αεροπορία! Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ πάντα να μας προστατεύει!

Συγχαρητήρια και σε όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης στην Σχολή Ικάρων, οι οποίοι μας χάρισαν μία αξέχαστη εμπειρία! pic.twitter.com/jbflnqn5D0 — Konstantinos Zikidis (@KZikidis) November 9, 2025

Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 9 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, στο πλαίσιο του εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, επίδειξη στον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου, με τη συμμετοχή αεροσκάφους F-35 της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας, αεροσκαφών Rafale της 332Μ, των Ομάδων Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» και T-6A «Δαίδαλος» και του Supermarine Spitfire MJ755 σε σχηματισμό με το αεροσκάφος T-6 HARVARD.